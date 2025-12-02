Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla, encabezó la primera reunión de la Alianza Universitaria por el Gobierno Abierto, un encuentro integrado por representantes de diversas instituciones educativas con el objetivo de impulsar la participación estudiantil y fortalecer la transparencia en la capital.

Primera reunión de la Alianza Universitaria por el Gobierno Abierto en Puebla

Durante la sesión se estableció la agenda de trabajo entre el Gobierno de la Ciudad y las universidades que integran la alianza: AUIEMSS, Anáhuac, Escuela Libre de Derecho de Puebla, IBERO Puebla, Universidad IEU y Universidad del Valle de Puebla.

En su mensaje, Pepe Chedraui Budib destacó que esta colaboración permitirá una comunicación directa con la comunidad académica para promover acciones reales de un gobierno abierto y desarrollar proyectos de impacto para Puebla.

Queremos que el conocimiento, la creatividad y el potencial de nuestras juventudes se traduzcan en soluciones innovadoras y concretas para los retos que enfrenta Puebla día con día. Pepe Chedraui

Por su parte, Laura E. García González, coordinadora general de Transparencia y Municipio Abierto, señaló que esta iniciativa posiciona a la capital como un gobierno cercano y referente nacional en materia de gobierno abierto. Destacó que este espacio permitirá impulsar proyectos que beneficien tanto a las comunidades universitarias como a la ciudadanía.

Asimismo, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, afirmó que esta mesa de trabajo fortalece la relación entre instituciones y academia para consolidar una capital más abierta, justa y participativa.

Donde hay una mujer, hay transformación; donde hay colaboración, hay futuro; y donde hay universidades dispuestas a abrirse, hay ciudad. Zaira González Gómez

Durante el evento, se presentó la conferencia “Del Estado Transparente al Estado Inteligente: Desafíos de la Apertura Institucional”, impartida por Jaime Abraham Cerdio Moisés, director general de Nexus Analítica, quien compartió conceptos clave para avanzar en la construcción de un modelo de gobierno abierto.

Con esta primera reunión de la Alianza Universitaria, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con una Puebla más justa, ordenada y transparente, fortaleciendo la participación estudiantil y la colaboración institucional.