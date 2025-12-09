El presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui Budib, dio a conocer que, con el objetivo de garantizar la seguridad y paz durante las fiestas decembrinas, se desplegará el Operativo Navidad “Guadalupe-Reyes” con más de 500 elementos.

“Estamos preparados, listos y dispuestos para seguir teniendo a Puebla en paz, seguir teniendo a Puebla tranquila, preparada, limpia y segura para recibir a estos más de 300 mil visitantes que tendremos este mes de diciembre y los primeros días de enero, llegando a 3.2 millones de turistas para Puebla capital” Pepe Chedraui, alcalde de Puebla

Pepe Chedraui activa estrategia integral para proteger a Puebla este fin de año

Franco Rodríguez, secretario general de Gobierno, detalló que serán 600 elementos de la:

Secretarías de Seguridad Ciudadana

Dirección de Vía Pública

Secretaría de Seguridad Pública estatal

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Además, el 11 y 12 de diciembre se realizará un despliegue en el Seminario Palafoxiano y en “La Villita”, en donde se otorgaron alrededor de 200 permisos para el comercio.

Por otra parte, dio a conocer que se habilitaron puntos temporales de venta de árboles y artículos navideños, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el Centro Histórico, asegurando que, en diálogo con líderes del comercio popular, los días 9 y 16 de diciembre no se permitirá la instalación de comercio en el Centro Histórico.

Acciones clave del Guadalupe-Reyes en Puebla

Por su parte, el titular de la SSC, el coronel Félix Pallares Miranda, señaló que el operativo se llevará a cabo del 8 de diciembre al 6 de enero, con más de 500 elementos en puntos estratégicos, con unidades de:

Policía de la Ciudad

Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI)

Protección Civil Municipal

Inteligencia

Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado

Este operativo incluye acciones de patrullaje, monitoreo con drones, puntos de información y auxilio, con el objetivo de intensificar la proximidad, prevención y vigilancia para inhibir delitos y mantener entornos seguros para compras, celebraciones y reuniones.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, detalló que se han realizado acciones para mantener la iluminación en el primer cuadro de la ciudad, señalando que se realizará mantenimiento integral y preventivo al alumbrado público en toda la capital, priorizando los corredores y zonas turísticas para asegurar espacios seguros y bien iluminados.

Mientras que el director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Rubén Borau, afirmó que se llevarán a cabo verificaciones en reuniones masivas para garantizar condiciones adecuadas durante estas celebraciones.

También se supervisarán instalaciones comerciales mediante recorridos de inspección, brindando recomendaciones preventivas, y se revisará el montaje de juegos mecánicos para asegurar espacios seguros para todas las familias poblanas.

Puebla espera más de 300 mil turistas

Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, subrayó que Puebla espera la afluencia de más de 300 mil turistas y visitantes, 85% de ellos connacionales y el 15% extranjeros. Asimismo, refirió que la derrama económica que se calcula para esta temporada es de 6 mil millones de pesos y la creación de por lo menos 5 mil 400 empleos temporales.

Oropeza Casas detalló que más de 50 restaurantes, cafeterías y establecimientos ofrecerán descuentos, promociones y precios especiales a sus comensales y clientes, en el marco de esta convocatoria. Además, se realizarán recorridos guiados y gratuitos para grupos hasta de 30 personas, por Nacimientos exhibidos en las más representativas iglesias del Centro Histórico.

Puebla impulsa la limpieza de la ciudad

En el marco de las fiestas decembrinas, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) puso en marcha un operativo especial con motivo del periodo Guadalupe–Reyes, donde más de 400 personas participan diariamente para reforzar la limpieza, principalmente en el Centro Histórico y zonas de alta afluencia.

Omar Rodríguez, titular del OOSL, afirmó que el servicio de descacharrización está disponible para el retiro de objetos voluminosos y anunció el próximo inicio de la campaña “Verde Navidad”, en coordinación con Africam Safari, que fomenta el uso responsable de árboles naturales y su aprovechamiento ambiental.

Finalmente, informó que no habrá servicio de recolección de residuos los días 12 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Con este Operativo Navidad “Guadalupe-Reyes”, Pepe Chedraui refuerza su compromiso por garantizar una ciudad en orden y tranquila para que miles de familias puedan disfrutar de cada actividad.