El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, invitaron a las y los poblanos a sumarse a un acontecimiento histórico que se llevará a cabo el próximo 4 de enero, con el objetivo de romper el Récord Guinness de la Rosca de Reyes más grande del mundo.

El evento está planteado como una jornada de sana convivencia familiar, que busca promover la unidad, la solidaridad y el inicio de un nuevo año, a través de un esfuerzo colaborativo encabezado por el Gobierno de la Ciudad y el DIF municipal.

Puebla busca hacer historia con la Rosca de Reyes más grande del mundo

Puebla arrancará 2026 con una meta clara: romper el Récord Guinness con la elaboración de una Rosca de Reyes de seis kilómetros de longitud, que permitirá inscribir el nombre de la capital poblana en el Libro Guinness de los Récords.

El desafío contempla la elaboración de panes con el mismo grosor y longitud, que al unirse formen una sola pieza continua. El punto de inicio y cierre será el Zócalo de Puebla, desde donde la rosca recorrerá la avenida Reforma hasta la 11 Sur, para después bajar al Boulevard 5 de Mayo, continuar hasta la 29 Oriente y regresar nuevamente al primer cuadro de la ciudad.

DIF Puebla Capital busca romper el Récord Guinness con Rosca de Reyes monumental (Cortesía)

La preparación de la rosca iniciará tres días antes del evento, con el objetivo de que el pan se encuentre fresco y caliente para que las y los asistentes puedan degustar la tradicional Rosca de Reyes monumental el día del evento.

Como parte de esta iniciativa, la empresa poblana Gran Bodega se suma con insumos, dinámicas y actividades dirigidas al público, con el propósito de fomentar la convivencia y la diversión familiar.

La cita es el domingo 4 de enero a las 17:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla.