En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, el gobierno federal y el gobierno de Puebla pusieron en marcha el Comando Operativo para la Seguridad en Salud (COSS), una estrategia que busca fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante emergencias sanitarias durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La instalación del COSS tiene como objetivo garantizar la seguridad en salud de la población local, así como de visitantes nacionales e internacionales, delegaciones deportivas y personal operativo que llegará a la entidad durante los 39 días que durará la jornada mundialista.

COSS operará 24 horas durante la Copa Mundial FIFA 2026

Durante el acto inaugural, el director del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC) de la Secretaría de Salud federal, Abel Peralta Benítez, destacó que la coordinación interinstitucional es el pilar del plan nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, aseguró que Puebla está preparada para atender cualquier eventualidad sanitaria, en línea con la visión del gobernador Alejandro Armenta y del gobierno federal.

Puebla se prepara para el Mundial con un sistema de salud fortalecido (Cortesía)

Mientras que la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez, explicó que el COSS mantendrá operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, con brigadas especializadas desplegadas en todo el estado, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

Entre las acciones destaca la:

Vigilancia epidemiológica

Atención médica y prehospitalaria

Control de vectores y zoonosis

Saneamiento básico

Protección contra riesgos sanitarios

Promoción de la salud

Finalmente, se detalló que el COSS está conformado por dependencias estatales y federales como las secretarías de