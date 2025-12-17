Con el objetivo de fortalecer una política pública más incluyente y con enfoque de derechos, el gobierno de Puebla capital, encabezado por Pepe Chedraui, presentó un nuevo micrositio digital enfocado en la Perspectiva de Género, una plataforma que busca acercar información, capacitación y herramientas útiles a la ciudadanía.

Puebla busca informar, capacitar y sensibilizar con perspectiva de género

Durante su mensaje, el gobernador destacó que esta herramienta permitirá concentrar datos confiables, materiales educativos y contenidos interactivos que contribuyan a identificar brechas de género y prevenir distintos tipos de violencia.

“En este espacio digital la ciudadanía podrá encontrar estadísticas, materiales educativos, contenidos multimedia y cursos autogestivos que permitan comprender donde existen las brechas de género, cómo se manifiestan las violencias y qué acciones podemos emprender para poder prevenirlas” Pepe Chedraui, alcalde de Puebla

Este micrositio reúne estadísticas, indicadores y recursos formativos alineados al Plan Municipal de Desarrollo; además, ofrece cursos autogestivos y contenidos multimedia dirigidos principalmente a mujeres, pero también a la población en general.

Por su parte, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González, explicó que esta plataforma representa un avance en la transversalización de la perspectiva de género dentro de la administración municipal, al integrar innovación tecnológica, transparencia y rendición de cuentas.

Mientras que el fiscal general del estado, Idamis Pastor, reconoció la importancia de contar con herramientas que permitan visibilizar las violencias que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres, así como promover la responsabilidad social en su prevención.

Este micrositio ofrecerá videos, infografías, podcasts, repositorios abiertos y actividades interactivas, con el objetivo de generar conciencia, formación continua y participación social.

Con estas acciones, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso de construir una entidad más justa, informada e igualitaria, donde la perspectiva de género sea parte central de la agenda pública.