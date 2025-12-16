El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del FOVISSSTE, dio un paso clave para ampliar el acceso a la vivienda digna tras recibir del gobierno de Puebla un predio destinado a la construcción de casas para trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado con menores ingresos.

La donación forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la edificación de 100 mil viviendas en 18 entidades del país, priorizando a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Puebla impulsa vivienda social con apoyo al FOVISSSTE

Durante el anuncio oficial, autoridades federales y estatales confirmaron que el terreno, ubicado en la zona de La Ciénega, permitirá desarrollar cerca de 500 viviendas en una primera etapa, todas con una superficie de 60 metros cuadrados y servicios adecuados para las familias.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que este avance fue posible tras resolver un conflicto que permaneció sin solución durante casi 30 años, logrando un acuerdo con organizaciones que ocupaban el predio, las cuales serán reubicadas.

El Programa de Vivienda para el Bienestar es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reducir la desigualdad habitacional en México mediante proyectos con enfoque social y urbano sostenible.

Con este proyecto, Puebla se coloca como una de las entidades con mayor número de viviendas proyectadas, con un total estimado de 9 mil 386 casas dentro del programa federal, solo por debajo de Michoacán y por encima de estados como Oaxaca, Aguascalientes y Jalisco.