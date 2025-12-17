La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, impulsa una cultura de ética, integridad y combate a la corrupción con la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.

Este acuerdo permitirá acercar oportunidades a las y los jóvenes universitarios en el servicio público, además de fortalecer la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno social.

No sólo es formar profesionistas con conocimientos, sino impulsar una cultura relacionada con la formación de jóvenes éticos, solidarios y comprometidos con su entorno y la sociedad. Si la universidad es capaz de entregarle a la sociedad buenos ciudadanos con estas características, estaremos cumpliendo con ese cometido. Lilia Cedillo Ramírez

BUAP y Gobierno de Puebla promueven la formación ética de jóvenes universitarios

Lilia Cedillo subrayó que la BUAP, como institución pública, se debe a la sociedad, por lo que celebró la disposición de la dependencia estatal para trabajar de manera conjunta y rendir cuentas claras a la ciudadanía.

Por su parte, Alejandro Espidio Reyes, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, destacó la importancia de la renovación de cuadros profesionales dentro del gobierno, acompañada de jóvenes con valores sólidos y una visión ética del servicio público.

Señaló que existen áreas estratégicas en la administración estatal que requieren nuevos perfiles, y aseguró que el capital humano necesario se encuentra en la Máxima Casa de Estudios.

Desde la Sala Audiovisual de Rectoría, en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la BUAP, explicó que esta alianza permitirá trabajar en temas de integridad institucional, justicia social y desarrollo sostenible, retos que requieren conocimiento, formación sólida y valores humanos.

La educación y la investigación son herramientas para comprender mejor nuestro entorno, transformar las condiciones de desigualdad y construir soluciones con sentido social. Por lo tanto, este convenio será un puente entre el conocimiento y la responsabilidad social, entre la academia y el servicio público, y, sobre todo, entre las instituciones y la ciudadanía a la que nos debemos. Miriam Olga Ponce Gómez

En el evento también estuvieron presentes Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho de la BUAP, y José Pablo Valencia Sacramento, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.