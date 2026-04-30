El fortalecimiento de la educación superior en Puebla avanza gracias al impulso de nuevos proyectos académicos, respaldados por el gobernador Alejandro Armenta Mier, entre ellos la Universidad Rosario Castellanos, destacada como una iniciativa clave para ampliar el acceso a la información profesional en sectores con menos oportunidades.

Durante una visita a las instalaciones provisionales, la titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, reconoció la coordinación entre el gobierno federal y el estatal, subrayando el impulso que se ha dado a la educación como eje de desarrollo.

Universidad Rosario Castellanos ampliará acceso a carreras de salud en Puebla

La nueva universidad contempla la oferta de licenciaturas en áreas médicas, con el objetivo de atender la demanda de profesionales de la salud, especialmente en municipios y comunidades con carencias en este sector.

Además, se busca abrir oportunidades para jóvenes de bajos recursos, fortaleciendo el acceso equitativo a la educación.

El proyecto se desarrolla en un espacio ubicado en el Centro Histórico de Puebla, con una superficie de más de dos mil metros cuadrados, capacidad para 400 estudiantes y condiciones de accesibilidad que incluyen infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Por su parte, la académica Annie Pardo Cemo destacó que el impulso a la ciencia y la educación es fundamental para enfrentar los retos del país, mientras que la subsecretaria Celina Peña Guzmán resaltó la colaboración entre niveles de gobierno para integrar a la entidad en proyectos estratégicos de innovación.

Puebla fortalece su oferta educativa con la Universidad Rosario Castellanos. (cortesía)

¿Cuándo son las inscripciones a la Universidad Rosario Castellanos en Puebla?

Las autoridades informaron que los resultados de admisión se darán a conocer el 12 de mayo, mientras que el proceso de inscripción se realizará del 7 al 10 de julio y el inicio de clases está previsto para el 3 de agosto.

El gobierno estatal también impulsa otras alternativas educativas enfocadas en el deporte, la seguridad y las artes, con el propósito de diversificar la oferta académica y fortalecer el desarrollo social.

Con estas acciones, Puebla consolida su apuesta por la educación, la ciencia y la innovación como herramientas clave para la transformación y el bienestar de la población.