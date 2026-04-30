La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inauguró la Cátedra Magistral Dra. Matilde Montoya, un espacio académico que busca impulsar vocaciones científicas en niñas y jóvenes, así como democratizar el acceso al conocimiento.

El evento se realizó en el emblemático Salón Barroco del Edificio Carolino y contó con la participación de destacadas científicas como Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, quienes compartieron sus líneas de investigación.

BUAP inaugura Cátedra Matilde Montoya para impulsar vocaciones científicas

Durante la inauguración, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó que esta iniciativa permitirá acercar la ciencia a más estudiantes en todo el estado, ya que también fue transmitida en plataformas digitales.

Recordó que Matilde Montoya Lafragua no solo fue la primera médica en México, sino una figura clave en la apertura de la educación superior para las mujeres.

En el acto también participó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien subrayó que esta cátedra representa un ejemplo para fomentar vocaciones científicas y reconocer el papel histórico de las mujeres en la ciencia.

Por su parte, legisladores y representantes académicos coincidieron en que este tipo de iniciativas fortalecen la vinculación entre ciencia, educación y desarrollo social.

La BUAP como puente entre la academia, el sector empresarial y el Congreso

Autoridades académicas y del sector público señalaron que esta cátedra funcionará como un puente entre la academia, la investigación y las instituciones, además de promover el interés por disciplinas científicas entre las nuevas generaciones.

Al cierre del evento, se entregaron reconocimientos a investigadoras destacadas, entre ellas Rosalva Loreto López, por su trayectoria y aportaciones al conocimiento.

Con esta iniciativa, la BUAP refuerza su compromiso de impulsar la ciencia, la inclusión y la formación de futuras líderes en el ámbito académico y científico.