El estado de Puebla mostró sus capacidades científicas, tecnológicas, productivas y de seguridad durante el desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde destacó la exhibición de los autos eléctricos Olinia, diseñados en territorio poblano.

El evento reunió a más de 3 mil 600 estudiantes, corporaciones de seguridad y dependencias estatales, en una muestra de la innovación tecnológica en Puebla y de las capacidades de la entidad en distintos ámbitos.

La subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar el desarrollo tecnológico nacional.

La funcionaria expresó su orgullo por el trabajo realizado en Puebla y reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier para impulsar la ciencia y la tecnología como herramientas de desarrollo.

Puebla destaca innovación tecnológica con Olinia (cortesía )

Olinia y tecnología nacional en el desfile de Puebla

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, también expresó el agradecimiento de Puebla a la presidenta Claudia Sheinbaum por la presencia de los autos eléctricos Olinia durante el desfile de la Revolución Mexicana en Puebla, donde las familias asistentes pudieron conocer el desarrollo tecnológico impulsado por el Gobierno de México.

Las exhibiciones incluyeron vehículos blindados, ambulancias, helicópteros, motocicletas, binomios canófilos, maquinaria agrícola, tractores, drones y trenes de pavimentación, además de carros alegóricos alusivos a la historia nacional y al trabajo de las instituciones.

En el contingente participaron integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal y Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

También se sumaron dependencias estatales de Movilidad y Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico y Trabajo, Gobernación, Infraestructura, Bienestar, Deporte y Juventud, así como el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.

Puebla destaca innovación tecnológica con Olinia (cortesía )

Más de 3 mil 600 estudiantes participaron en el desfile

La participación escolar dio un sentido especial a la conmemoración, con 3 mil 600 estudiantes en desfile, docentes y personal de apoyo de 12 instituciones educativas. A ellos se sumaron 20 integrantes de asociaciones de charros y 20 equinos.

Entre las familias asistentes, Jazmín Bermeo acudió para apoyar a su nieta, quien formó parte de la banda de música de la escuela 5 de Mayo; mientras que Elena Oropeza destacó el reconocimiento al papel de las mujeres en las distintas gestas históricas del país.

Erick Cruz señaló que la transformación de Puebla quedó reflejada en la exhibición de maquinaria y recordó la importancia de la libertad. Por su parte, Patricia Cruz expresó su admiración por los equipos agrícolas y los trenes de pavimentación que trabajan en beneficio de la población.

El desfile concluyó sin novedad, en un ambiente de convivencia familiar y reconocimiento a quienes contribuyen a la vida pública, con una muestra del desarrollo tecnológico en Puebla, la capacidad productiva y la vocación de servicio de la entidad.