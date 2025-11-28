El gobernador Alejandro Armenta supervisó el proyecto Ecoparque “Pensar en Grande”, que se desarrollará en el actual Parque Estatal Flor del Bosque y que pasará de 13.8 a 19.5 hectáreas en su primera etapa de rehabilitación.

La iniciativa está alineada con los principios de bioética social, humanismo mexicano y desarrollo sustentable impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El plan contempla área acuática, zona extrema, espacios deportivos, zona social, cabañas y más.

Armenta presenta la primera etapa del Ecoparque “Pensar en Grande”

Alejandro Armenta destacó que esta iniciativa forma parte de su compromiso por proteger, respetar y salvaguardar las áreas verdes del estado.

Ubicado en el sur oriente de Puebla, el ecoparque será un espacio con similitud a Chapultepec, afirmó. Además, recordó que el gobierno estatal adquirió recientemente 70 hectáreas más de bosque para fortalecer esta zona natural.

Durante la primera etapa se construirá un área acuática con alberca semiolímpica, toboganes y baños para hombres y mujeres. También se habilitará una zona extrema con tirolesas, circuito de bicicletas, gotcha y columpio extremo.

El proyecto incluirá un área deportiva con dos canchas de usos múltiples, juego de pelota, cancha de fútbol 7, dos canchas de voleibol de playa y gimnasios. La palapa será ampliada para recibir a 300 personas. Asimismo, se desarrollará un circuito de cabalgata, y los lagos quedarán conectados a través de un parque vertical.

Ecoparque “Pensar en Grande”, apuesta por resguardar áreas verdes en Puebla

El gobernador estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos; la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos; la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, y la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera.

José Manuel Contreras detalló que la obra busca preservar y conservar la naturaleza, por lo que se rehabilitarán las seis cabañas existentes y se construirán 15 más.

Ecoparque “Pensar en Grande” será el Chapultepec de Puebla, afirma Armenta. (Cortesía )

La secretaria Rebeca Bañuelos informó que el zoológico ampliará su superficie de 0.8 a 4.2 hectáreas, lo que permitirá albergar 800 especies. El espacio contará con zona de maternidad, área de alimentación, cuarentena y exhibición. También indicó que el vivero será reubicado hacia la zona de la Universidad de las Ciencias Policiales.

Michele Islas Ganime, titular del Instituto de Bienestar Animal, señaló que la clínica del parque lleva ocho años sin mantenimiento, por ello, se realizará una rehabilitación integral. Esto incluye la restauración de las fosas existentes y la creación de nuevas, para garantizar condiciones adecuadas para el resguardo y atención de los seres sintientes.

Finalmente, Michelle Talavera resaltó que el Ecoparque “Pensar en Grande” será un complejo turístico, deportivo, tecnológico y de ciencia, sin perder su misión principal: la conservación del ecosistema.