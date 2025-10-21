El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, lanzó el Premio “Carmen Serdán, Mujeres que Transforman 2025”, con el objetivo de reconocer a las poblanas que destacan por su labor en distintos ámbitos como el campo, la ciencia, la educación, el arte y la comunidad.

El mandatario estatal subrayó que este galardón es emblemático, pues visibiliza a las mujeres que impulsan el desarrollo de un estado más equitativo, con visión humanista y perspectiva de género.

Alejandro Armenta y las Casas Carmen Serdán: red de apoyo a mujeres

Durante la presentación, Armenta destacó la labor de las Casas Carmen Serdán, espacios que forman parte del modelo de los Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

Este proyecto es parte de la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocado en garantizar seguridad y brindar refugio a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

El gobernador reconoció el trabajo de Carmen González Serdán, coordinadora de las Casas Carmen Serdán, y de Máximo Serdán, quienes han impulsado tanto este premio como la creación de espacios de atención integral para mujeres.

La coordinadora Carmen González Serdán informó que actualmente existen 18 Casas Carmen Serdán en funcionamiento y que en los próximos días se abrirán nueve más, incluyendo espacios con intérpretes para comunidades indígenas, como en Cuetzalan, con el objetivo de ofrecer atención integral y accesible.

Reconocimiento a las mujeres poblanas que inspiran

Yadira Lira, secretaria de las Mujeres del estado de Puebla en la administración de Alejandro Armenta, resaltó que el certamen reconoce a las mujeres que están dejando huella.

Rendimos homenaje a todas las mujeres que como Carmen Serdán han enfrentado adversidades con valor. Yadira Lira

Podrán participar mujeres poblanas mayores de 18 años, así como niñas de entre 5 y 12 años. Las categorías son:

Mujer Tejedora

Mujer del Futuro

Mujer que Transforma

Mujer Resiliente

Mujer Inspira

Mujeres Forjadoras

Niña Construyendo el Futuro

Cada ganadora recibirá un premio de 50 mil pesos y una estatuilla conmemorativa.

Las interesadas en participar en el Premio “Carmen Serdán, Mujeres que Transforman 2025” pueden enviar sus postulaciones al correo secretaria.mujeres@puebla.gob.mx hasta el 10 de noviembre de 2025.

La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial: sm.puebla.gob.mx