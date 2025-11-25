Pepe Chedraui Budib inauguró la modernización del alumbrado público en el fraccionamiento Geovillas del Sur, donde fueron renovadas 208 luminarias, alcanzando una cobertura del 100% con tecnología LED. Esta intervención fortalece la estrategia Senderos de Paz en la capital.

Pepe Chedraui impulsa infraestructura segura y de calidad para Puebla

Antes de esta modernización, Geovillas del Sur contaba con 290 luminarias, de las cuales solo 82 eran LED, mientras que 208 correspondían a tecnología AMC. Con la intervención integral de la Secretaría de Servicios Públicos, ahora todas las calles, andadores y áreas comunes cuentan con iluminación moderna, eficiente y segura, un avance clave para una zona con rezago social.

Esta mejora beneficia directamente a más de 6 mil habitantes, quienes ahora disponen de espacios mejor iluminados que favorecen la convivencia, la movilidad nocturna y la percepción de seguridad. Asimismo, refuerza los Senderos de Paz, una estrategia que busca garantizar que las y los ciudadanos caminen con tranquilidad por rutas seguras dentro de sus colonias.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estos proyectos forman parte del compromiso permanente del alcalde por llevar infraestructura de calidad a las zonas que más lo necesitan. Subrayó que la modernización del alumbrado no solo mejora la iluminación, sino que también impulsa entornos más dignos, ordenados y funcionales para las familias.

Pepe Chedraui fortalece el alumbrado público de Geovillas del Sur. (Cortesía )

Con estas acciones, Geovillas del Sur se suma a las colonias donde la iluminación LED marca un antes y un después, fortaleciendo los espacios públicos y contribuyendo a una ciudad más segura, humana y con oportunidades para todas y todos.