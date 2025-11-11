El presidente municipal Pepe Chedraui Budib encabezó el Taller de Participación Ciudadana organizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en el que participaron más de 20 representantes de cámaras empresariales como parte del proceso de actualización del Programa de Movilidad Urbana Sustentable (PMUS).

Durante su intervención, el alcalde destacó que la movilidad es un tema estratégico para el desarrollo económico del municipio y subrayó que la participación del sector empresarial es esencial para construir soluciones que beneficien a todas y todos.

Su actualización permitirá contar con un diagnóstico renovado y riguroso en la que la información generada de estos talleres será un insumo clave para diseñar políticas públicas más perfectibles. El objetivo es consolidar una movilidad urbana, segura accesible, equitativa y sustentable. Pepe Chedraui

Actualización del PMUS para una Puebla más conectada

El taller fue diseñado para incorporar las perspectivas del sector empresarial mediante mesas de trabajo en las que los participantes identificaron retos y propuestas en materia de infraestructura vial, logística urbana y cultura vial.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, señaló que una ciudad con buena movilidad produce más, contamina menos y ofrece una mejor calidad de vida. Añadió que las propuestas recabadas serán analizadas e integradas a las políticas públicas municipales.

Por su parte, Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de COPARMEX Puebla, reconoció la apertura del Gobierno Municipal y destacó que este tipo de ejercicios fortalecen la productividad empresarial y mejoran la calidad de vida de las y los poblanos.

El coordinador general del IMPLAN, Jesús Sánchez Reliac, explicó que la actualización del PMUS busca reflejar la movilidad real de 2025 y que las políticas públicas deben construirse escuchando a quienes viven la ciudad todos los días.

Pepe Chedraui impulsa con empresarios la movilidad sustentable en Puebla. (Cortesía )

El secretario de Economía y Turismo señaló que más del 80% de las personas que trabajan en Puebla tardan entre 15 y 60 minutos en trasladarse, por lo que este proceso permitirá mejorar la eficiencia y accesibilidad de los desplazamientos urbanos.

Desde una perspectiva de género, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, afirmó que hablar de movilidad también es hablar de igualdad, seguridad y acceso justo al espacio público, donde todas las personas puedan desplazarse con autonomía y sin miedo.

Con estas acciones, Pepe Chedraui reafirma su compromiso con la participación ciudadana y con la construcción de una movilidad incluyente y sustentable que impulse el desarrollo económico y mejore la calidad de vida de las familias poblanas.