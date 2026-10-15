El presidente municipal de Puebla capital, Pepe Chedraui, presentó los resultados de su administración y señaló que continúa avanzando en la construcción de una ciudad moderna, próspera e incluyente, con una tura de trabajo que prioriza el orden, la coordinación y las acciones para responder a las necesidades de las y los poblanos.

Juntos estamos construyendo la capital y tengan la seguridad de algo: Lo que viene es bueno, lo que viene es seguir trabajando, lo que viene lo vamos a construir juntos. Pepe Chedraui, presidente municipal

También, destacó que las transformaciones profundas requieren tiempo, continuidad y esfuerzo diario, por lo que su gobierno seguirá tomando decisiones firmes y haciendo equipo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta, así como instituciones, universidades, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía.

Por su parte el gobernador, Alejandro Armenta, destacó el trabajo coordinado con el presidente municipal, Pepe Chedraui, para atender las necesidades de la capital, con acciones en materia de seguridad, infraestructura y bienestar social. Señaló que la estrategia conjunta contempla atender las causas de la violencia, combatir la pobreza y generar oportunidades para las y los jóvenes, con respeto a los derechos humanos.

Asimismo, reconoció la labor del Cabildo y de los equipos de trabajo, y reiteró que ambos órdenes de gobierno continuarán sumando esfuerzos, de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para servir a las familias poblanas.

Para nosotros, Pepe, compartir esta responsabilidad de servir es fundamental. Felicito a tu cabildo, felicito a tus colaboradores por la tarea que han emprendido tenemos muchos retos por delante que estoy seguro que habremos de enfrentar de manera conjunta como lo hemos venido haciendo. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

En su mensaje, como parte del primer año de labores, el alcalde Pepe Chedraui dio a conocer los resultados en cinco ejes específicamente: Seguridad ciudadana, Desarrollo Económico, Obras, movilidad y servicios, Bienestar para todas y todos, así como Gobierno moderno, transparente y cercano.

Pepe Chedraui presenta resultados de su administración en Puebla (cortesía)

Seguridad ciudadana: incorporan policías y amplían operativos

En el primer eje, el alcalde informó que se incorporaron 144 nuevos policías de proximidad y se incrementó nuevamente en nueve por ciento el salario de los elementos. Además, reportó mil 419 estímulos al mérito policial, 119 ascensos y condecoraciones para 21 policías.

Entre las acciones destacadas se encuentra el Ecosistema de Videovigilancia Puebla 360, que integra cámaras con inteligencia artificial y análisis de información, así como 35 postes inteligentes con videovigilancia, botón de pánico y acceso gratuito a internet.

De acuerdo con las cifras presentadas, los operativos de seguridad aumentaron de 7 mil 184 durante el primer año a 9 mil 195 en el segundo, un crecimiento de 28 por ciento. El alcalde Pepe Chedaui también señaló que el trabajo conjunto con autoridades federales y estatales permitió debilitar a seis bandas delictivas.

Desarrollo económico e inversión en Puebla

En materia económica, el alcalde Pepe Chedraui informó que los negocios beneficiados por el programa Incentiva Puebla pasaron de mil 487 durante el primer año a más de 3 mil en el segundo.

También reportó una derrama superior a 3 mil 200 millones de pesos vinculada con proyectos de inversión que generaron más de 4 mil empleos directos e indirectos, con la participación de empresas como Danone, Grupo Bimbo, Mercado Libre, Oxxo, Tiendas 3B, Grupo Alden y Wild Fork.

Mediante el programa Tu Crédito Imparable, el gobierno municipal otorgó mil 737 financiamientos que beneficiaron a más de 7 mil personas y generaron una derrama superior a 105 millones de pesos. Con Tu Crédito Mujer, apoyó a casi 6 mil poblanas integradas en más de 560 grupos.

El alcalde agregó que Puebla registró más de 2 millones 735 mil visitantes, un crecimiento de 14.5 por ciento respecto al año anterior. En congresos y convenciones, reportó más de 116 mil visitantes y una derrama superior a 969 millones de pesos.

Obras públicas, movilidad y servicios

En el eje de infraestructura, el gobierno municipal destacó el programa Calles al 100, enfocado en pavimentación, rehabilitación y mantenimiento vial.

El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui señaló que, durante dos años, se atendieron más de 4 mil 550 calles y más de 318 mil baches, cifra que, según los datos presentados, representa 29 por ciento más de lo realizado durante los tres años completos de la administración municipal anterior. Asimismo, informó que se invirtieron más de mil 580 millones de pesos del presupuesto municipal en acciones de vialidad e infraestructura.

Entre las obras mencionadas están los puentes de San Miguel Canoa y San Pablo Xochimehuacan, así como el puente de La Panga, construido en coordinación con el gobierno estatal. También reportó la recuperación de más de 4 mil metros de infraestructura hidrosanitaria y más de 100 intervenciones en barrancas, vasos reguladores y puntos críticos.

En materia de alumbrado, el alcalde indicó que se modernizaron más de 42 mil luminarias en la ciudad. Tan solo en 2026, se instalaron y modernizaron casi 24 mil luminarias en 213 colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

Grupo Carso anuncia inversión de 4 mil millones de pesos

Uno de los anuncios destacados realizado por el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui fue la inversión de Grupo Carso en el Paseo de San Francisco, por un monto de 4 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo informado por el alcalde, el proyecto busca impulsar el desarrollo de esa zona y generar mil 500 empleos directos y 2 mil 500 indirectos. La intervención, precisó, deberá contar con autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y apegarse a las normas de la UNESCO.

Bienestar social, salud y atención a mujeres

En el eje de bienestar social, el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui destacó que el Sistema Municipal DIF brindó más de 54 mil servicios especializados de rehabilitación. A través de Médico Imparable, se otorgaron más de 17 mil consultas gratuitas y se entregaron más de 26 mil medicamentos.

También se pusieron en funcionamiento cuatro Unidades Médicas Imparables, ubicadas en Anzures, Chapultepec, San José Los Pinos y San Jerónimo Caleras. Además, se reportaron más de mil apoyos ortopédicos y auxiliares auditivos, así como más de 377 cirugías de cataratas realizadas en colaboración con la Fundación Jenkins. Mientras que por medio del programa Alimentación Imparable, se entregaron más de 450 mil despensas a 43 mil familias.

En materia de atención a las mujeres, el gobierno municipal informó que habilitó 369 espacios de resguardo momentáneo mediante Punto Seguro. También reformó el COREMUN para emitir órdenes de protección administrativas en menos de una hora y desarrolló una estrategia de difusión de derechos digitales junto con la activista Olimpia Coral Melo.

La agenda cultural reunió casi 6 mil actividades y alcanzó más de 2 millones 450 mil vistas en redes sociales, según las cifras presentadas.

Gobierno moderno y transparencia

En el quinto eje, el alcalde informó que el Presupuesto de Egresos de Puebla para 2026 fue de 7 mil 470 millones de pesos, de los cuales mil 617 millones se destinaron a seguridad pública y más de mil 500 millones a infraestructura.

El alcalde, Pepe Chedraui afirmó que su administración no creó nuevos impuestos ni aumentó las cargas existentes. También señaló que el municipio mantiene un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con las evaluaciones mencionadas de Fitch Ratings y Standard & Poor’s, y que el financiamiento destinado a la red vial será liquidado antes de concluir la administración.

Entre los reconocimientos reportados se encuentran el primer lugar nacional en el Índice de Implementación de Evaluaciones Presupuestarias Municipales 2025, el primer lugar estatal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 y el primer lugar en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2025.

Pepe Chedraui presenta resultados de su administración en Puebla (cortesía)

El alcalde concluyó que su gobierno continuará trabajando en colonias, barrios y juntas auxiliares, con el objetivo de atender las solicitudes ciudadanas y mantener la coordinación con los gobiernos estatal y federal.