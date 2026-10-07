El presidente municipal Pepe Chedraui firmó junto con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) un Convenio Marco de Colaboración para fortalecer la educación y contribuir al desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

El acuerdo contempla la suma de esfuerzos, capacidades y recursos de ambas instituciones para impulsar el desarrollo social y ampliar las oportunidades de formación y desarrollo profesional de las y los estudiantes de Puebla capital.

Durante la firma, el presidente municipal, Pepe Chedraui destacó que la alianza permitirá fortalecer la educación, la formación profesional y el desarrollo social, al generar mayores oportunidades para estudiantes y contribuir al bienestar de la ciudadanía.

A través de convenios específicos, optimizaremos recursos humanos, materiales y financieros para proyectos de educación continua, práctica profesional, pasantías y servicio social, así como intercambio de experiencias o buenas prácticas, programas culturales o deportivos, entre otros. Con estos mecanismos, impulsaremos la formación de las y los jóvenes y el bienestar social de la ciudadanía poblana. Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla

Pepe Chedraui y UPAEP firman convenio (cortesía )

Convenio entre Pepe Chedraui y UPAEP impulsará formación profesional

Por su parte, el rector de la UPAEP, Jorge Medina, señaló que el vínculo entre la institución educativa y el Gobierno de la capital busca contribuir a la construcción de una ciudad próspera y en paz mediante la generación de conocimiento, proyectos y soluciones para Puebla capital.

Saludo con mucho gusto a quienes hoy nos acompañan, y de manera especial agradezco a nuestro alcalde Pepe Chedraui por la disposición para hacer posible este encuentro y sobre todo por la voluntad de sumar capacidades en favor de nuestra querida ciudad de Puebla. Jorge Medina, rector de la UPAEP

Asimismo, el titular de la Consejería Jurídica de la Oficina de la Presidencia, Enrique Juárez Vasconcelos, destacó que el convenio fortalece la vinculación entre gobierno y sociedad, particularmente con la comunidad universitaria, para impulsar capacidades al servicio de las y los poblanos.

Como parte de la alianza se establecerán mecanismos de coordinación para desarrollar acciones, programas y proyectos de interés y beneficio mutuo, además de generar nuevas oportunidades de colaboración entre la UPAEP y el Gobierno de la Ciudad.

Con este acuerdo, la administración de Pepe Chedraui refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones académicas para fortalecer la formación de la comunidad estudiantil y generar oportunidades que contribuyan al bienestar y desarrollo de Puebla.