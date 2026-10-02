El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui y el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, anunciaron una inversión histórica para Puebla capital por más de 4 mil millones de pesos para la construcción de una plaza comercial y vivienda en la zona de San Francisco.

El proyecto de inversión de Grupo Carso en Paseo de San Francisco contempla una nueva intervención en esta zona del Centro Histórico de Puebla, con espacios habitacionales y comerciales para diversificar la oferta y dinamizar este sector de la ciudad.

Inversión de Grupo Carso en Puebla capital (cortesía )

Proyecto en coordinación con el INAH

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui señaló que el proyecto se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que se trata de una intervención en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad.

La propuesta ya fue compartida con las autoridades correspondientes y se continuará trabajando de manera conjunta para avanzar en su consolidación, además de cumplir con las normas y obtener las autorizaciones necesarias.

Por su parte, el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim destacó la importancia que brinda el presidente municipal al Centro Histórico de Puebla.

Nos es muy grato la propuesta y la promoción y el empuje de del señor alcalde de la ciudad para buscar que, en algunas áreas y en general, se tenga un fuerte impulso al Centro Histórico de Puebla. Carlos Slim, presidente de Grupo Carso

El presidente de Grupo Carso precisó que el proyecto surgió a partir de una invitación del presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, con el objetivo de generar mayor actividad y dinamismo en algunas zonas del Centro Histórico.

Para ello, se identificó un predio de aproximadamente 45 mil metros cuadrados, donde se contempla impulsar iniciativas que propicien una mayor actividad y den nueva vida a la zona.

Inversión de Grupo Carso en Puebla capital (cortesía )

Inversión contempla vivienda, comercio y empleo

El proyecto se desarrollará de la mano del INAH para contar con las autorizaciones correspondientes y contempla incorporar vivienda y espacios comerciales. Ante ello, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui destacó la participación de Grupo Carso en la transformación de esta zona del Centro Histórico.

Agradecemos a los grandes grupos empresariales como Carso que buscan transformar el rostro del Centro Histórico de Puebla. Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla

De acuerdo con lo dado a conocer, la inversión total será cercana a los 4 mil millones de pesos, con la expectativa de generar nuevas oportunidades de vivienda, comercio y empleo, además de impulsar la actividad económica y atraer nuevas inversiones a este sector de Puebla capital.