El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, fortaleció la coordinación metropolitana para prevenir y atender las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas, mediante una Mesa Metropolitana de Trabajo en materia de Seguridad.

En el encuentro participaron representantes de Puebla, San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, Coronango y San Andrés Cholula, además de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno.

Durante la jornada, el presidente municipal, Pepe Chedraui ratificó la política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, tanto en espacios públicos como privados y virtuales.

Actuamos bajo la visión de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y del gobernador, Alejandro Armenta, para erradicar la violencia de género, impulsar que más mujeres ocupen espacios de toma de decisiones y reconocer su papel fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades. Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla

El presidente municipal, Pepe Chedraui señaló que la Mesa Metropolitana representa la suma de esfuerzos entre autoridades para fortalecer las acciones de prevención y atención, así como garantizar la protección de la vida, libertad e integridad de las mujeres.

Pepe Chedraui fortalece coordinación metropolitana para seguridad de mujeres. (cortesía)

Coordinación entre municipios para atender la violencia

Durante la reunión se compartieron experiencias, mecanismos de actuación y buenas prácticas para mejorar la respuesta institucional ante situaciones de violencia contra las mujeres.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, destacó que la atención debe ser coordinada y evitar la revictimización, particularmente durante el primer contacto entre las mujeres y las instituciones.

Una mujer que pide ayuda necesita encontrar una respuesta sensible y oportuna. Necesita saber que las instituciones estamos preparadas para escucharla, atenderla y acompañarla. Ninguna mujer que atraviesa una situación de violencia debe sentirse sola frente a las instituciones. Zaira González, titular de la Secretaría de las Mujeres

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial, Ilse González Hernández, señaló que la violencia contra las mujeres requiere acciones coordinadas y eficaces.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, destacó que estos espacios permiten mejorar la comunicación entre autoridades, sumar esfuerzos y consolidar estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia.

¿Qué acciones impulsa Puebla?

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui informó que mantiene acciones permanentes de prevención, atención y acompañamiento, entre ellas orientación jurídica y psicológica, además de mecanismos de coordinación con las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Entre estas estrategias se encuentra Punto Seguro, mediante la cual se habilitan espacios de resguardo inmediato para mujeres que enfrentan una situación de riesgo y requieren un lugar seguro mientras reciben apoyo y se activan los mecanismos institucionales correspondientes.

Como parte de la Mesa Metropolitana también se planteó la necesidad de compartir información, fortalecer protocolos y avanzar en la homologación de criterios de actuación del personal encargado de brindar atención de primer contacto.

Los trabajos permitirán además revisar las acciones implementadas por los municipios e identificar áreas de oportunidad dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Con esta coordinación, el Gobierno municipal de Puebla busca fortalecer una respuesta institucional más efectiva y cercana, con la participación conjunta de municipios y los tres órdenes de gobierno para garantizar que mujeres, adolescentes y niñas puedan vivir seguras y libres de violencia.