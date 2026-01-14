El Gobierno de Puebla capital, encabezado por Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportó una reducción del 18.18% en la incidencia delictiva durante el último trimestre de 2025, como resultado de la aplicación del Modelo Integral de Seguridad.

De acuerdo con el informe presentado, la disminución se obtuvo al comparar los meses de mayo, junio y julio, con el periodo de agosto, septiembre y octubre de 2025, lo que permitió controlar y reducir diversos eventos delictivos en la capital poblana.

Pepe Chedraui impulsa acciones preventivas para disminuir delitos en Puebla

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, explicaron que el modelo de seguridad se basa en estrategias de prevención del delito y atención a las causas que generan violencia.

Como parte de estas acciones, mediante la red “Vecinos Vigilando”, se identificaron 16 polígonos con mayor incidencia delictiva, principalmente en colonias del norte y sur de la ciudad.

A través de recorridos y visitas directas con colonos, la SSC ha brindado:

Capacitación en medidas de autocuidado

Mesas de trabajo comunitarias

Actividades de proximidad social

Difusión de números de emergencia

Descarga de la aplicación “Seguridad Inmediata”

Creación de chats vecinales y vinculación directa con la ciudadanía

Félix Pallares Miranda subrayó que estas estrategias buscan proteger a las y los habitantes, reconstruir el tejido social y generar entornos de paz en Puebla capital.

SSC Puebla presenta resultados en operativos y atención ciudadana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó un informe de resultados donde destaca la implementación del Operativo Alcoholímetro, enfocado en reducir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y salvaguardar la integridad de automovilistas y peatones.

Por su parte, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) informó que del 1 al 12 de enero se atendieron 7 mil 509 auxilios, con un promedio de 625 atenciones diarias y un tiempo de respuesta de 7 minutos con 12 segundos.

Durante este mismo periodo se realizaron:

14 operativos Centinela en 99 puntos de inspección

Mil 331 vehículos inspeccionados, entre automóviles y motocicletas

274 unidades con estatus irregular enviadas al depósito vehicular

25 infracciones levantadas

Asimismo, se efectuaron 174 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, donde se inspeccionaron 4 mil 152 personas, en mil 40 unidades, pertenecientes a más de 100 rutas.

Coordinación interinstitucional refuerza seguridad en Puebla capital

En el mismo periodo, se llevaron a cabo 10 operativos Angelópolis, en los que fueron rescatadas 13 personas, siete originarias de Colombia y una de Venezuela, además de otras acciones de revisión vehicular y sanciones por faltas de tránsito.

También se implementaron cuatro operativos Protección Radar, durante los días 2, 3, 9 y 10 de enero 2026, con resultados como:

283 negocios intervenidos

Entrega de 25 kits de prevención

41 descargas de la aplicación “Seguridad Inmediata”

Como parte de la coordinación interinstitucional impulsada por Pepe Chedraui, participaron 145 elementos de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y SSC Puebla, en un total de 47 operativos conjuntos.

Además, se realizaron 4 mil 860 acciones de proximidad social, que incluyeron:

10 mil 380 comercios intervenidos

2 mil 188 bancos y cajeros automáticos

14 mil 329 personas entrevistadas

2 mil 555 descargas de la app “Seguridad Inmediata”

Las acciones derivadas de la estrategia de seguridad permitieron el aseguramiento de:

236 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas (más de un kilogramo)

Cuatro armas de fuego

Tres armas blancas

Un arma larga de postas

38 vehículos identificados, de los cuales 27 fueron recuperados y 14 relacionados con conductas delictivas

Finalmente, se reportó la detención de 131 personas; 33 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, una ante el Ministerio Público para adolescentes y 97 ante el Ministerio Público del fuero común, por delitos como robo a negocio, robo a casa habitación y delitos contra la salud, entre otros.