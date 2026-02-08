El presidente municipal Pepe Chedraui refrendó su compromiso con el bienestar animal al fortalecer las acciones para regular y ordenar la comercialización de animales de compañía, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de cuidado y promover una tenencia responsable en la capital poblana.

De acuerdo con lo establecido en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), la venta de animales en la vía pública está prohibida, por lo que únicamente puede realizarse en establecimientos debidamente autorizados.

La comercialización en calles, mercados, tianguis o espacios públicos constituye una falta administrativa sancionable, razón por la cual se mantendrán los operativos permanentes de supervisión para prevenir estas prácticas y proteger a los seres sintientes.

Pepe Chedraui refuerza la regulación de la venta de animales en Puebla

Conforme al artículo 1931 del Coremun, la venta de animales de compañía solo puede realizarse en clínicas veterinarias autorizadas que cuenten con venta de mascotas, alimentos y accesorios, así como en tiendas especializadas con giro permitido.

La venta irregular de animales en la vía pública representa un riesgo para su bienestar, ya que suele realizarse sin control sanitario, sin esquemas de vacunación, sin desparasitación y en condiciones inadecuadas de resguardo, lo que puede derivar en maltrato animal y problemas de salud pública.

El Código Reglamentario establece sanciones para quienes incurran en esta práctica, las cuales pueden incluir:

Multas de 200 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Arresto hasta por 36 horas

Hasta 80 horas de trabajo comunitario

Estas sanciones se aplican conforme al artículo 1917, fracción III, numeral 14 del Coremun.

Las Secretarías General de Gobierno, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y la Sindicatura Municipal realizan operativos conjuntos y permanentes para detectar, sancionar y erradicar la comercialización irregular de animales, así como para resguardar ejemplares que se encuentren en condiciones que comprometan su bienestar.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que la protección y el trato digno hacia los animales de compañía es una obligación legal y social, y que la venta irregular fomenta el maltrato, la sobreexplotación y el abandono.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, continuará aplicando la ley con firmeza y sancionando a quienes incumplan la normatividad vigente, reafirmando su compromiso con el bienestar animal, la legalidad y una ciudad más responsable y ordenada.