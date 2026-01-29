Pepe Chedraui impulsa el deporte y fomenta hábitos saludables con el arranque del Circuito Deportivo Itinerante, programa que inició en la Escuela Secundaria Técnica No. 52 Francisco I. Madero, ubicada en la junta auxiliar de La Libertad.

La jornada fue organizada por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), encabezado por Ricardo Zayas Gallardo, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Franco Rodríguez, como parte de las acciones para acercar el deporte y la activación física a las comunidades de la capital.

Gobierno de Pepe Chedraui impulsa la activación física en escuelas

El Circuito Deportivo Itinerante tiene como objetivo promover la activación física entre jóvenes de las juntas auxiliares, mediante actividades recreativas y deportivas que fortalecen el movimiento, la sana convivencia y el trabajo en equipo.

Además, el programa busca generar conciencia sobre la importancia del ejercicio como una herramienta clave para mejorar la salud, prevenir enfermedades y fomentar estilos de vida activos desde edades tempranas.

Durante el acto inaugural, Ricardo Zayas Gallardo destacó la relevancia de llevar este tipo de programas a escuelas y espacios comunitarios, al señalar que el deporte contribuye de manera directa al desarrollo integral de la juventud poblana. Asimismo, reconoció el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui por impulsar actividades deportivas en todas las juntas auxiliares.

Pepe Chedraui lleva Circuito Deportivo Itinerante a La Libertad, Puebla (Cortesía)

El programa se desarrolló a través de cinco actividades simultáneas, diseñadas para trabajar distintas capacidades físicas de forma dinámica y segura:

Activación física

Circuitos deportivos

Trabajo lúdico-deportivo

Movilidad y coordinación

Velocidad, fuerza y flexibilidad

Cada estación tuvo una duración aproximada de 20 minutos y contó con la participación de 180 alumnas y alumnos, organizados en grupos, lo que permitió una dinámica ordenada y una atención adecuada para todas y todos.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones deportivas que fortalezcan el tejido social, prevengan conductas de riesgo y consoliden una cultura de bienestar y actividad física en las juntas auxiliares de la capital.