En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Puebla capital, encabezado por Pepe Chedraui, junto al Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), la Secretaría de las Mujeres y Furia México, presentaron el evento deportivo “Nado de Mujeres Imparables”, el cual tiene como objetivo promover la actividad física, la salud, el empoderamiento femenino y la igualdad de género.

El Nado de Mujeres celebrará la fuerza, la determinación y la disciplina de las mujeres, al mismo tiempo que se impulsan espacios seguros, incluyentes y positivos dentro del deporte.

Gobierno de la Ciudad impulsa el deporte femenil con espacios seguros e incluyentes

La secretaria de Mujeres, Zaira González, señaló la importancia de impulsar actividades que fortalezcan la participación de mujeres en los deportes, asegurando que es una herramienta para el empoderamiento.

“Este tipo de eventos no solo promueve la activación física, también envía un mensaje claro sobre la importancia de generar espacios donde las mujeres se sientan seguras, acompañadas y reconocidas. El deporte es una herramienta poderosa para el empoderamiento y la igualdad” Zaira González, secretaria de Mujeres

Mientras que el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, señaló que Puebla está comprometido en fortalecer el deporte en la capital, impulsando actividades de calidad gratuitas.

“El Nado de Mujeres Imparables refleja el espíritu de constancia y fortaleza que distingue a las poblanas; nos da mucho gusto poder impulsar estas actividades y el deporte acuático para fortalecer la salud física y mental” Ricardo Zayas, director del IMDP

Nado de Mujeres Imparables: Fecha, sede y cómo participar

El “Nado de Mujeres Imparables” se llevará a cabo el domingo 22 de marzo en la alberca del Complejo Multideportivo de Puebla (CAM Sur), con un costo de recuperación de 300 pesos.

La hora de salida será a partir de las 7:00 horas, con salidas escalonadas cada 30 minutos. Mientras que la inauguración será a las 9:00 horas. Asimismo, se dio a conocer que el periodo de inscripción se llevará a cabo del 4 de febrero al 22 de marzo en la página www.furiamexico.com.

Distancia: 750 metros por nadadora

Categoría: Abierta

Dirigido: Mujeres de cualquier edad

Gobierno de Puebla promueve el empoderamiento femenino con el evento deportivo “Nado de Mujeres Imparables” (Cortesía)

La entrega de kits se realizará el sábado 21 de marzo de las 10:00 a las 13:00 horas en el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, con el requisito de llevar una carta firmada y copia de identificación del responsable.

Además, para participar se deberá utilizar traje de baño de natación, goggles, llevar el registro previo en la plataforma y el uso obligatorio de gorra conmemorativa.

Con estas actividades, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar el deporte, al mismo tiempo que se fortalece el empoderamiento de las mujeres.