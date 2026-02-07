El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, presentó la convocatoria “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, un programa diseñado para fortalecer el desarrollo local y abrir nuevas oportunidades para las juventudes del municipio, especialmente en zonas con alto potencial productivo y social.

La iniciativa es impulsada por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP) y está dirigida a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, residentes del municipio, con énfasis en quienes habitan en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla.

El programa está enfocado tanto en quienes ya cuentan con un emprendimiento en operación como en quienes tienen una idea de negocio viable y con proyección de crecimiento.

El objetivo central de esta convocatoria es fomentar, consolidar y profesionalizar proyectos productivos juveniles, promoviendo la formalización de negocios y su sostenibilidad a largo plazo. A través de este esquema, el Gobierno de la Ciudad apuesta por el talento joven como motor de desarrollo económico y bienestar comunitario.

El proceso de selección contempla varias etapas:

Primera etapa: Entrega de documentación requerida y registrar el proyecto

Segunda etapa: Las propuestas serán evaluadas por un comité especializado, que seleccionará los proyectos que avanzarán a una capacitación

Tercera etapa: Presentación y defensa de los proyectos ante un comité evaluador, lo que permitirá medir la viabilidad, impacto social y potencial de crecimiento de cada iniciativa

Como resultado de este proceso, tres proyectos serán seleccionados y recibirán un capital semilla de 10 mil pesos cada uno, recurso que deberá destinarse exclusivamente al fortalecimiento y desarrollo del emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

El Gobierno Municipal, encabezado por Pepe Chedraui, reiteró que este tipo de acciones forman parte de una política pública incluyente que busca impulsar la participación activa de las juventudes, reducir brechas de oportunidad y generar un impacto positivo en las Juntas Auxiliares del municipio.

La recepción de proyectos estará abierta hasta el 19 de febrero de 2026, y las personas interesadas podrán consultar la convocatoria completa y realizar su registro a través de las redes sociales del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.