César Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (PEMEX), reconoció el trabajo de la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier, al destacar avances significativos en el combate al robo de hidrocarburos en Puebla.

El funcionario anunció que a finales de junio se entregará un nuevo módulo de pavimentación, el cual se sumará a los trabajos de rehabilitación de vialidades en el estado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura.

PEMEX fortalece a Puebla con entrega de apoyos e infraestructura

Como parte de la cuarta entrega de apoyos, PEMEX otorgó 19 certificados de obras concluidas a municipios como Atlixco, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Libres y Acajete, además de 10 patrullas para reforzar la seguridad pública.

También se entregaron 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible, lo que ha permitido avanzar en la pavimentación de 33 vialidades, en coordinación entre la empresa productiva del Estado y el gobierno estatal.

Durante el acto, se destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la participación de PEMEX en situaciones de emergencia, como la atención por lluvias en 2025, mediante servicios médicos y donación de insumos.

Puebla destaca en recuperación de hidrocarburos y recibe apoyos de PEMEX. (Cortesía)

Puebla impulsa pavimentación y seguridad con 15 trenes en 2026

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que su administración atiende el rezago en infraestructura carretera mediante acciones sin precedentes, como la rehabilitación de la Diagonal Defensores de la República, una vialidad con más de cuatro décadas sin intervención.

Asimismo, destacó el crecimiento del parque de maquinaria estatal, que pasó de dos a 277 unidades distribuidas en 16 módulos.

Para 2026, se prevé la operación de 15 trenes de pavimentación y la intervención de 24 carreteras en regiones como Ajalpan, Eloxochitlán, Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla y Cuetzalan.

En la zona metropolitana, se proyecta la mejora de 10 mil calles, con una cobertura de 200 kilómetros mediante la aplicación de 18 mil 800 toneladas de AC-20.

Resultados en seguridad y obra pública consolidan a Puebla a nivel nacional

En materia de seguridad, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, señaló que la coordinación institucional ha permitido resultados concretos, posicionando a Puebla como referente nacional en el combate al robo de hidrocarburos, tras la recuperación de 2.8 millones de litros en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026.

Estas acciones se realizan mediante operativos conjuntos entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, autoridades estatales y PEMEX.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que en 2025 se intervinieron 33 vialidades en 46 municipios, con 146 kilómetros atendidos, equivalentes a 5 mil calles, en beneficio de 1.9 millones de habitantes.

A nivel local, habitantes beneficiados destacaron mejoras en movilidad y seguridad, tras la rehabilitación de vialidades y la entrega de patrullas en distintas regiones del estado.