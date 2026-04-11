El gobierno de Toluca alcanzó el primer lugar en la Cuarta Evaluación 2025 sobre armonización contable, ejercicio en el que participaron 250 entes públicos. El reconocimiento fue otorgado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, informó el alcalde Ricardo Moreno Bastida.

De acuerdo con el edil, la capital mexiquense obtuvo una calificación de 100 sobre 100, resultado que refleja el cumplimiento de criterios en el manejo de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. Señaló que este desempeño no solo representa un reconocimiento administrativo, sino que impacta en la correcta aplicación del presupuesto municipal.

Calificación perfecta respalda uso transparente de recursos en Toluca

Ricardo Moreno explicó que la evaluación considera aspectos relacionados con la armonización contable, el control del gasto y la claridad en la información financiera. Estos elementos permiten garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma ordenada y con seguimiento institucional.

El gobierno municipal destacó que la calificación perfecta contribuye a reforzar la confianza ciudadana, ya que implica mayor control en el ejercicio del presupuesto destinado a servicios como seguridad, mantenimiento urbano, alumbrado público y recuperación de espacios.

Ricardo Moreno destaca calificación perfecta para Toluca (cortesía)

Asimismo, se subrayó que este resultado fortalece los mecanismos para prevenir irregularidades y optimizar el uso de los recursos, lo que permite que el presupuesto tenga mayor impacto en las necesidades de la población.

Con este reconocimiento, Toluca se posiciona como uno de los municipios con mejores prácticas en transparencia financiera y administración contable en el Estado de México.