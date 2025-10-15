Las diputadas locales en Puebla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Pimentel y Lupita Vargas, dieron inicio a una campaña de brigadas juveniles con el objetivo de recolectar víveres y artículos de primera necesidad.

Esto con el objetivo de apoyar a familias damnificadas por lluvias e inundaciones en Puebla.

Hoy más que nunca necesitamos unidad y compromiso social. Nuestros jóvenes no solo están trayendo esperanza, están siendo parte activa del cambio. Norma Pimentel

Durante el arranque del programa, Norma Pimentel destacó la importancia de fomentar el espíritu de empatía y acción entre la juventud, subrayando que este tipo de iniciativas fortalecen el compromiso social.

Recolección y entrega de apoyos

Las brigadas estarán ubicadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad donde invitarán a la población a sumarse con donaciones de alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y medicamentos básicos.

Los voluntarios podrán ser identificados con el logo del trébol, símbolo del PVEM. La recolección se llevará a cabo durante toda la semana y posteriormente se coordinará la entrega directa a las comunidades más afectadas.

Norma Pimentel, junto con Lupita Vargas, invitó a empresas, escuelas y organizaciones civiles a unirse a este esfuerzo colectivo, subrayando que la prioridad está en ayudar a quienes más lo necesitan, más allá de colores o ideologías.