Rafael Caro Quintero compareció este 14 de octubre ante un tribunal federal en Nueva York en una breve audiencia de 15 minutos que concluyó sin un acuerdo de culpabilidad.

Durante la sesión judicial en Estados Unidos, se confirmó que las negociaciones entre la fiscalía estadounidense y su defensa legal continúan con el fin de mejorar sus condiciones carcelarias, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 20 de noviembre.

Mientras las conversaciones siguen su curso, las autoridades mantienen programado el inicio del juicio formal para el mes de marzo del 2027.

Concluye audiencia de Rafael Caro Quintero en Nueva York sin acuerdo de culpabilidad

La comparecencia de Rafael Caro Quintero ante la justicia de Estados Unidos se celebró en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), presidida por el juez Frederic Block, y duró únicamente alrededor de 15 minutos.

Rafael Caro Quintero comparece en Nueva York sin acuerdo de culpabilidad (@nmasunivision / X )

Rafael Caro Quintero, de 73 años de edad, compareció vestido con uniforme de reo café claro y camiseta naranja, acompañado en el proceso por su sobrino y coacusado Ismael Quintero Arellano.

Aunque no se formalizó ningún acuerdo de culpabilidad en esta sesión, la fiscalía y los abogados defensores confirmaron al juez que mantienen conversaciones activas para intentar alcanzar un pacto que evite ir a juicio.

La defensa de Quintero busca un acuerdo enfocado principalmente en conseguir mejores condiciones de reclusión, denunciando el confinamiento prolongado y las estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAM) que enfrenta en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

A diferencia de otros narcotraficantes extraditados, no existen indicios de que Caro Quintero esté negociando colaborar con las autoridades delatar a terceros a cambio de reducir su condena.

Rafael Caro Quintero volverá a audiencia en noviembre para evitar juicio en 2027

Rafael Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, delincuencia organizada, uso de armas y el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Aunque la pena de muerte fue descartada tras acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

El juez programó una nueva audiencia de seguimiento para el 20 de noviembre del 2026.

De no alcanzarse un acuerdo previo, la fecha fijada para el inicio del juicio se mantiene para el 8 de marzo de 2027.

Además, la fiscalía solicitó que el juicio cuente con un jurado anónimo y el manejo de pruebas bajo la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA).