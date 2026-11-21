El fundador del extinto grupo criminal del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, podría alcanzar un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos en el que se declararía culpable.

De acuerdo con reportes, las negociaciones para declararse culpable ante la fiscalía de Nueva York estarían muy avanzadas, por lo que sería en los próximos días cuando se emita la declaración.

Cabe destacar que el acuerdo al que llegaría Caro Quintero no implica que se le absuelva o acceda a la libertad, sino que por medio de él podría evitar un juicio con consecuencias mayores.

Rafael Caro Quintero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Caro Quintero se declararía culpable como parte de un acuerdo en Estados Unidos

El 15 de julio de 2022, Rafael Caro Quintero fue detenido en Sinaloa y trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico y el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena.

Como parte del proceso judicial, trascendió que la defensa y la Fiscalía mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo que modifique su declaración inicial, pues ahora se declararía culpable.

Las versiones difundidas por diarios nacionales que citan como fuente al FBI señalan que con ello, la defensa de Caro Quintero cancelaría el juicio que está programado para celebrarse el 8 de marzo de 2027 .

En una audiencia de octubre de 2026, el juez federal Frederic Block confirmó que ambas partes exploran esa posibilidad, aunque los preparativos del juicio continúan y no se anunció ningún acuerdo.

Rafael Caro Quintero (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En torno a las negociaciones para que Caro Quintero se declare culpable, los reportes apuntan que se mantienen las conversaciones y se espera que en los próximos días se presente una propuesta formal.

En tanto, la audiencia de seguimiento sigue programada para el 14 de enero, mientras el juicio con jurado se mantiene para el 8 de marzo de 2027 en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

¿Qué implica el acuerdo de culpabilidad de Caro Quintero?

A la espera de que se presente el acuerdo, se prevé que de concretarse, Rafael Caro Quintero podría evitar que se realice el juicio en el que se prevé se le aplique una condena mayor.

Asimismo, trasciende que la defensa busca que las condiciones de reclusión sean menos severas y se le permita el acceso a mejores servicios médicos y mayores facilidades de movimiento.

Además, se prevé que el acuerdo no incluiría su colaboración como testigo cooperante, pues las partes no han mencionado esa posibilidad durante las audiencias en la corte de Brooklyn.

Actualmente, el capo tiene 73 años y problemas de salud, por lo que sus abogados estarían en busca de obtener mejoras en las condiciones de reclusión en las que se encuentra actualmente.