Rafael Caro Quintero, conocido como ‘el narco de narcos’, compareció el miércoles 14 de octubre ante un tribunal federal de Nueva York para dar seguimiento al proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos; sin embargo, la audiencia concluyó sin un acuerdo que le permita evitar un juicio.

Durante la comparecencia de Rafael Caro Quintero en Estados Unidos que duró aproximadamente 15 minutos, la Fiscalía y la defensa confirmaron que continúan las conversaciones para explorar una posible resolución del caso, no obstante, las autoridades mantienen los preparativos para llevarlo a juicio.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Rafael Caro Quintero?

La próxima audiencia de Rafael Caro Quintero quedó programada para el 20 de noviembre de 2026, en el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn, Estados Unidos.

El juez declaró complejo el caso de Rafael Caro Quintero, lo que permite ampliar los tiempos para preparar el procedimiento, y de acuerdo con los reportes, el juicio está previsto para marzo de 2027, mientras ambas partes continúan con las negociaciones.

Rafael Caro Quintero comparece en Nueva York sin acuerdo de culpabilidad (@adnnoticiasmx / X )

Caro Quintero enfrenta acusaciones relacionadas con:

Narcotráfico

Secuestro

Tortura

Asesinato de Enrique Kiki Camarena agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ocurrido en 1985

Hasta el momento, Rafael Caro Quintero se ha declarado no culpable.

El narcotraficante mexicano fue detenido en Sinaloa en 2022 y trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025; si el caso llega a juicio y es declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.