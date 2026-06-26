El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y en coordinación con CANACO Servytur San Luis Potosí, impulsa acciones para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar el desarrollo económico de la entidad.

Como parte de esta estrategia, la titular de la Sefin, Ariana García Vidal, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de CANACO Servytur San Luis Potosí, Mauricio Mahbub Tamez, con el objetivo de reforzar la coordinación entre el Gobierno estatal y el sector empresarial en beneficio de las y los potosinos.

San Luis Potosí impulsa incentivos fiscales para fortalecer la inversión y la competitividad

Durante el encuentro se analizaron incentivos fiscales temporales dirigidos a inversionistas potosinos, con el propósito de diseñar mecanismos que contribuyan a disminuir la carga tributaria de las empresas que decidan invertir o ampliar sus operaciones en la entidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para consolidar un entorno favorable para los negocios, fomentar la generación de empleos y fortalecer el crecimiento económico de San Luis Potosí.

Ariana García Vidal destacó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene una coordinación permanente con los distintos sectores productivos para impulsar medidas que incentiven la inversión y el desarrollo económico.

Asimismo, señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y CANACO Servytur San Luis Potosí permitirá mantener un diálogo permanente para fortalecer la competitividad de las empresas potosinas y consolidar mejores condiciones para el comercio, los servicios y las inversiones locales.