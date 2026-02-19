La BUAP dio un paso histórico en la vanguardia tecnológica con la aprobación del Consejo Académico Gobernanza de Inteligencia Artificial.

Este órgano será encabezado por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez y contará con la participación de destacados perfiles académicos y técnicos.

Durante la sesión, Marcelo García presentó el plan de trabajo de AURA-BUAP (Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica), un proyecto que busca posicionar a la universidad como referente en el uso responsable de la tecnología.

Por un humanismo tecnológico: La visión de la Rectora Lilia Cedillo

Para la Rectora de la BUAP, la inteligencia artificial no es solo un avance técnico, sino una herramienta para transformar la conciencia de las nuevas generaciones.

Lilia Cedillo destacó que el enfoque de la universidad será el humanismo tecnológico.

La verdadera pregunta ya no es qué puede hacer la IA, sino qué tipo de personas queremos ser en un mundo con IA. Lilia Cedillo, Rectora de la BUAP

Lilia Cedillo hizo un llamado a formar estudiantes que no solo usen la tecnología, sino que la piensen, la cuestionen y la diseñen con valores.

Con esta iniciativa, la BUAP convoca a la sociedad a construir una inteligencia artificial con propósito, visión global y una alta responsabilidad centrada en el ser humano.

AURA-BUAP: El proyecto de IA que encabezan Lilia Cedillo y Marcelo García Almaguer

La agencia AURA nace con la misión de abrazar la tecnología con criterio, pensamiento crítico y, sobre todo, una sólida base ética que regule los algoritmos en el ámbito educativo y social.

El nuevo Consejo está integrado por una estructura transversal de la universidad, incluyendo a:

Damián Hernández Méndez, Secretario General.

Miriam Olga Ponce Gómez, Abogada General.

Marcelo García Almaguer, integrante del Consejo y presentador del plan AURA.

Directores de facultades clave como Ciencias de la Computación, Electrónica y Ciencias Físico Matemáticas.

Con la creación de este Consejo y la agencia AURA, la institución se suma a los esfuerzos nacionales para regular y potenciar el desarrollo tecnológico desde una perspectiva ética y creativa.