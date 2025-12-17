La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) refrendó la calidad educativa de sus programas de posgrado, luego de que 87 de 92 programas evaluados, es decir, alrededor del 95%, acreditaran satisfactoriamente la valoración del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) 2025.

El sistema de evaluación a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) refleja el compromiso social, académico y formativo de la planta docente con la investigación y la mejora continua de los programas de posgrado de la institución.

BUAP cumple lineamientos del SNP y accede a becas nacionales de posgrado 2026

Gracias a esta evaluación, 87 programas de posgrado cumplieron con los lineamientos del SNP y podrán participar en la Convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2026.

La doctora Yadira Navarro Rangel, directora General de Estudios de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, informó que en febrero se revisarán los cinco programas que no fueron aprobados en esta primera etapa.

Asimismo, indicó que otros 20 posgrados se someterán a valoración en la siguiente convocatoria, ya que no participaron en este proceso por ser de reciente creación o no contar aún con los indicadores requeridos. Con ello, se prevé que la BUAP alcance un total de 112 programas de posgrado evaluados por la SECIHTI.

Yadira Navarro Rangel explicó que el concepto de valoración es relativamente nuevo y forma parte del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el cual modificó los criterios e indicadores a nivel nacional.

Anteriormente, con el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad las evaluaciones se basaban fundamentalmente en cuestiones cuantitativas. Ahora, al estar dentro de un sistema serán valorados en función de otros criterios, como tener cierto número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (mínimo de 10 si el programa es de investigación y 8, si es profesionalizante), respetar la gratuidad de la educación y la inclusión de género, así como que cada tutor no podrá tener más de seis estudiantes en dirección y codirección en el programa. Yadira Navarro Rangel

Desde agosto, inició el proceso de valoración de posgrados a nivel nacional. En este contexto, la BUAP fue sede del primer foro entre la ANUIES y la SECIHTI, además de sostener reuniones con secretarios de Investigación de las distintas unidades académicas, a fin de aclarar cambios en la plataforma, valorar mecanismos y atender temas como rezago, discriminación, eficiencia terminal y titulación.

SECIHTI aprueba 95% de los posgrados de la BUAP. (Cortesía)

Finalmente, la directora General de Estudios de Posgrado señaló que las siguientes acciones contemplan la actualización de planes de estudio, la atención a las recomendaciones de las dictaminaciones, la vinculación de los posgrados con las necesidades regionales, así como el fortalecimiento del trabajo colegiado y la reorganización de funciones de secretarios, coordinadores y miembros del claustro.