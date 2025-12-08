El docente César Antonio Argüello Rosales, coordinador de la Formación Dual Institucional en el Complejo Regional Centro, campus San José Chiapa de la BUAP, fue distinguido con el Global Outstanding Faculty Advisor Award, otorgado por el Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), con sede en Atlanta, Estados Unidos.

Este reconocimiento destaca su liderazgo en la formación de ingenieros y el fortalecimiento de los capítulos estudiantiles, convirtiendo al campus de San José Chiapas en un referente dentro de la red internacional del IISE.

BUAP será sede del Congreso IISE México 2026

César Antonio Argüello funge como asesor del Capítulo Estudiantil IISE 616 BUAP, creado en el 2021, y bajo su liderazgo, el grupo ha logrado tres Gold Awards consecutivos en 2023, 2024 y 2025.

BUAP destaca en ingeniería global con nuevo premio para su capítulo IISE (Cortesía)

Durante su mensaje, el docente subrayó que participar en estas organizaciones impulsa el crecimiento integral de los alumnos.

“Formar parte de un capítulo estudiantil permite a los estudiantes desarrollar habilidades blandas, como liderazgo, resolución de conflictos y toma de decisiones, y de esta manera empoderarse y crecer como mejores profesionistas” César Antonio Argüello Rosales, docente de la BUAP

Por otra parte, la BUAP obtuvo en 2025 la sede nacional del Congreso IISE México 2026, que llevará por nombre “Tecnium – IA”. El evento reunirá a instituciones de México, Estados Unidos y Latinoamérica bajo el eje temático Innovación, Inteligencia Artificial y Mejora Continua en la Industria.

Este evento posiciona a la sede San José Chiapas como un punto estratégico en ingeniería, educación dual y vinculación internacional.

Argüello reconoció que el crecimiento del capítulo ha sido posible gracias al apoyo de la institución, lo que ha permitido organizar congresos, talleres y foros con especialistas nacionales e internacionales.

Con el premio de IISE y el nombramiento como sede del Congreso IISE México 2026, la BUP reafirma su papel en la innovación educativa y la vinculación academia-industria.