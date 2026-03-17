La científica mexicana Isabel Pedraza Morales fue reconocida con el Premio Elsevier 2026 “Mujeres que transforman México: Líderes innovadoras en solución ambiental, social y económica”, gracias al impacto de su trabajo en el desarrollo sostenible y la innovación científica del país.

La galardonada está adscrita al Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; su trabajo ha destacado por su participación en proyectos científicos de talla internacional, así como por sus aportaciones en el campo de la física de partículas.

Isabel Pedraza se convierte en una de las investigadoras más prestigiosas

La trayectoria de Pedraza Morales comenzó desde la infancia, pues desde muy pequeña mostró interés por el cielo y la observación de las estrellas, lo que la llevó a estudiar Física, donde tiene licenciatura, maestría y doctorado.

Durante su carrera ha colaborado en proyectos científicos importantes del mundo, con el Observatorio Pierre Auger y experimentos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde participa en los detectores ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones.

Isabel Pedraza ha participado en varias investigaciones internacionales (cortesía)

Isabel Pedraza actualmente se desempeña como líder adjunta del grupo de investigación de la BUAP en el experimento CMS, siendo la primera mujer en ocupar un cargo de gestión dentro de esta colaboración internacional.

Su trabajo científico se enfoca en el estudio del bosón de Higgs, así como en el análisis de la materia oscura y teorías que buscan ampliar el Modelo Estándar de la física, integrando herramientas como la IA para el procesamiento de datos.

“Por toda esa adrenalina y emoción, nos sacamos fotos con la gráfica por todas partes, en el pasillo, en la sala de juntas... Ese fue uno de los momentos más increíbles como científica. Desde entonces estudiamos la Física más allá del Modelo EstándarW” Isabel Pedraza, científica mexicana

Premio Elsevier 2026 celebra a Isabel Pedraza por su destacada carrera en el CERN

A lo largo de su carrera, Isabel Pedraza Morales ha acumulado una destacada producción académica con más de mil 400 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, entre ellas la Physical Review Letters, Nature y Journal of Instrumentation.

Su investigación ha generado más de 22 mil citas en el ámbito académico, lo que refleja su contribución en estudios clave de la física moderna, incluyendo su participación en el histórico descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012.

Isabel Pedraza ha participado en varias investigaciones internacionales (cortesía)

Además de su labor como científica, la investigadora se ha enfocado en la formación de nuevas generaciones, participando como mentora en programas como la Sociedad Mexicana de Física, el Programa Delfín y la iniciativa Mujeres Líderes en STEAM del U.S.-Mexico Leaders Network.

De igual manera, Pedraza ha destacado que el acceso a la educación y la colaboración internacional han abierto nuevas oportunidades para jóvenes interesados en la ciencia, sin importar su género.

Con este reconocimiento, el Premio Elsevier 2026 posiciona a Isabel Pedraza como una de las figuras clave en la ciencia mexicana contemporánea, al demostrar cómo la investigación puede contribuir de manera directa al desarrollo sostenible y al avance del conocimiento a nivel global.