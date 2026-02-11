El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la inauguración del Bachillerato Tecnológico BUAP en la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, que contó con una inversión de 53 millones 996 mil 872 pesos.

El edil destacó que este nuevo espacio académico representa un paso firme para ampliar el acceso a una educación de calidad con enfoque tecnológico, como parte del eje de transformación y desarrollo social de su administración.

Pepe Chedraui subrayó que la construcción del plantel fortalece la vinculación interinstitucional con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La construcción del Bachillerato Tecnológico BUAP nos permitió fortalecer la vinculación interinstitucional con nuestra máxima casa de estudios. Mi compromiso es coadyuvar con proyectos que impulsen el fortalecimiento de la formación académica de las y los estudiantes de Puebla Capital. Pepe Chedraui

Por su parte, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Viveros Narciso, señaló que para el gobernador Alejandro Armenta la educación es una prioridad, por lo que este nuevo plantel beneficiará a cientos de estudiantes de nivel medio superior.

Agregó que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para fortalecer el sistema educativo poblano.

En representación de la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, el secretario General Damián Hernández Méndez destacó que el nuevo bachillerato responde a la necesidad de integrar formación académica con competencias técnicas y científicas.

Señaló que el proyecto fortalece la misión universitaria de formar estudiantes con pensamiento crítico, responsabilidad social y capacidad para enfrentar los retos actuales.

Esta colaboración con la autoridad municipal fortalece el diseño de políticas públicas en materia educativa, optimiza el uso de recursos, promueve la innovación y amplía las oportunidades para las y los estudiantes, lo cual permite consolidar acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la región. Damián Hernández Méndez

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que se intervinieron 5 mil 227 metros cuadrados, mediante la construcción de un edificio central con aulas, biblioteca virtual, sala de maestros, áreas administrativas, elevador, estacionamiento, cancha de usos múltiples y camino de acceso.

Añadió que el plantel cuenta con laboratorios de cómputo, química, física, biología, clínico, metrología, máquinas y herramientas, lo que permitirá brindar espacios adecuados para el aprendizaje y la innovación.