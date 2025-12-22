El investigador Felipe Pacheco Vázquez, adscrito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue reconocido por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) con el Premio “Jorge Lomnitz Adler” 2025.

El científico, experto en materiales granulares y Física de sistemas complejos, destacó por sus aportaciones en el moderno campo de la dinámica no lineal, así como por su espíritu colaborativo en el desarrollo de la ciencia.

Felipe Pacheco Vázquez, investigador de la BUAP con trayectoria destacada

El doctor Felipe Pacheco Vázquez, originario de Veracruz, fundó en 2014 GrainsLab, un laboratorio orientado al estudio de cráteres y estructuras en suelos arenosos, descarga de silos, gases granulares de partículas anisotrópicas, avalanchas y flujos granulares, entre otros fenómenos relacionados con la dinámica de granos.

El objetivo de este laboratorio es producir investigación original y de alto nivel en Física de materia granular, además de contribuir a la formación de recursos humanos de alto perfil en esta área.

En 2021, el investigador recibió el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes, en el área de Ciencias Exactas, por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, uno de los reconocimientos más importantes que otorga esta institución a investigadores menores de 40 y 43 años, y que fue instaurado en 1961.

UNAM y AMC reconocen a Felipe Pacheco Vázquez por su labor científica. (Cortesía )

Asimismo, en 2020 fue distinguido con una de las Cátedras Marcos Moshinsky, otorgadas a destacados jóvenes investigadores mexicanos. A partir de este reconocimiento, el científico de la BUAP desarrolló trabajos para determinar bajo qué condiciones se pueden generar delgadas avalanchas de arena en la superficie de un cráter, con el fin de descifrar el mecanismo responsable de las enigmáticas franjas oscuras observadas en la superficie del planeta Marte.

Adscrito al Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” de la BUAP, el doctor Felipe Pacheco Vázquez recibió este prestigioso galardón, instaurado desde 1996 en honor a Jorge Lomnitz Adler, experto en geofísica desde la perspectiva de la Física teórica, quien combinó herramientas numéricas y la dinámica no lineal para generar conclusiones sismológicas que perduran hasta la actualidad.

Durante la ceremonia de entrega, Felipe Pacheco Vázquez agradeció al Instituto de Física de la UNAM y a la AMC por la distinción, la cual, dijo, pone en la mira a científicos de la nación y contribuye a darles mayor visibilidad.