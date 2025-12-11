La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reforzó su postura institucional contra cualquier forma de violencia y reiteró su compromiso con la creación de espacios seguros para su comunidad.

A través de un pronunciamiento firmado por autoridades centrales, directores y titulares de dependencias universitarias, la BUAP confirmó que actuará con firmeza ante cualquier caso que vulnere la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Lilia Cedillo reitera su compromiso con la seguridad universitaria

En un mensaje grabado, la rectora Lilia Cedillo Ramírez aseguró que la BUAP trabaja de manera permanente para garantizar un ambiente de respeto y protección.

Asimismo, en la lectura del pronunciamiento, la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, subrayó que la universidad se suma al llamado mundial de respeto de los derechos humanos como eje fundamental en la convivencia.

BUAP refuerza medidas de prevención y atención de violencia (Cortesía)

Además, recordó que en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se tuvo como eje principal la violencia digital, fenómeno que afecta de manera desproporcionada a mujeres y grupos vulnerables. Por lo que hizo un llamado a la comunidad universitaria a promover espacios digitales seguros, proteger la privacidad y denunciar cualquier abuso mediante los canales institucionales.

Por su parte, el defensor de los Derechos Universitarios, Omar Aguirre Ibarra, destacó que los derechos humanos son esenciales para una convivencia justa y respetuosa.

“Los derechos humanos son la trama viviente que sustenta nuestras experiencias y vida democrática en el día a día; son fundamentales en nuestra existencia como individuos libres e iguales” Omar Aguirre, defensor de los Derechos Universitarios

Este pronunciamiento marca la conclusión de los 16 días de activismo contra la violencia de género, iniciativa que inició el pasado 25 de noviembre y que reunió a diversas autoridades universitarias en una postura común por la integridad y bienestar de la comunidad.

BUAP refuerza medidas de prevención y atención de violencia (Cortesía)

Con estas acciones, la BUAP se compromete a garantizar espacios seguros y libres de violencia para la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo de la universidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de sus derechos.