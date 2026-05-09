Fernando Yael ‘N’ de 22 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometido por particulares, en agravio de su mamá.

Así lo resolvió un juez de control durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión que se llevó a cabo la mañana del viernes 8 de mayo en la Ciudad de México (CDMX).

En la misma, el impartidor de justicia impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Yael, motivo por el cual permanecerá en el Reclusorio Norte.

Juez ordena vincular a proceso a Yael por la desaparición de su madre

Autoridades de la CDMX detuvieron la tarde del jueves 7 de mayo a Fernando Yael N’ en calles de la colonia Centro Histórico, para cumplir una orden de aprehensión ministerial que se libró en su contra.

Luego del trasladado del sujeto de 22 años, el viernes 8 se realizó a la audiencia de cumplimiento realizada, en la cual el juez de control revisó los elementos de prueba presentados por la Fiscalía capitalina.

El impartidor de justicia resolvió vincular a proceso a Yael por su probable participación en el delito de desaparición de personas cometido por particulares en agravio de su mamá Teresa Guadalupe Molina.

La resolución se sustentó en testimonios y contradicciones detectadas en la denuncia inicial, consideradas suficientes por el Ministerio Público para acreditar la probable responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, motivo por el cual Yael permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante los 3 meses de investigación complementaria.

Yael había denunciado la desaparición de su madre

El 25 de abril de 2026, Fernando Yael ‘N’ acudió ante autoridades de la CDMX para denunciar la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina, señalando que no regresó a casa.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones, el joven incurrió en contradicciones sobre los movimientos de la víctima, lo que generó sospechas entre agentes ministeriales y motivó un seguimiento puntual en su contra.

En las acciones, se recopilaron indicios suficientes contra Yael para que el Ministerio Público solicitara la orden de aprehensión por sospechas de haber incurrido en homicidio contra su madre.