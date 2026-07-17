La investigadora Karim Monserrat Álvarez Gómez realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Investigación en Zeolitas del Instituto de Ciencias de la BUAP, donde desarrolla un proyecto basado en compósitos elaborados con semiconductores y zeolitas naturales para eliminar contaminantes presentes en cuerpos de agua.

La investigación se enfoca en remover colorantes, como el azul de metileno, mediante un proceso orientado a la remediación ambiental.

El primer paso consiste en sintetizar óxido de zinc, que actúa como semiconductor, y combinarlo con zeolitas naturales para modificar el área superficial del compósito. Posteriormente, el material se incorpora al agua contaminada y se irradia con lámparas de luz ultravioleta (UV), lo que permite degradar los contaminantes y contribuir a la purificación del agua.

Buscan aplicar la tecnología en plantas de tratamiento de aguas residuales

La investigación de Karim Monserrat Álvarez Gómez se suma a los esfuerzos para mejorar la eliminación de colorantes en plantas de tratamiento de agua, donde actualmente se emplean floculantes y coagulantes que eliminan diversos contaminantes, pero no degradan los colorantes al no incorporar semiconductores.

En el proyecto participan estudiantes de las licenciaturas en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería Química, así como de Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la BUAP.

Proyecto busca escalar a aplicaciones industriales

La investigadora Karim Monserrat Álvarez Gómez explicó que el objetivo es llevar esta tecnología a plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente aquellas relacionadas con la industria textil.