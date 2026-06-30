La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inauguró la Primera Cátedra Interuniversitaria de Paz: “Las universidades como infraestructura para la paz”, una iniciativa desarrollada en conjunto con la UPAEP y la Universidad Iberoamericana Puebla para fortalecer la construcción de una cultura de paz desde el ámbito académico.

La ceremonia se realizó en el Salón San Jerónimo de la Facultad de Psicología y fue encabezada por Omar Gerardo Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios de la BUAP, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo y colaboración entre instituciones de educación superior.

BUAP, UPAEP e Ibero Puebla fortalecen acciones por la cultura de paz

Como parte de las actividades inaugurales, el presidente de la Red de Paz de la ANUIES y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Francisco Javier Gorjón Gómez, impartió la conferencia magistral “Mecanismos de paz en las universidades”, en la que abordó el papel de las instituciones educativas en la promoción de entornos pacíficos y la resolución de conflictos.

De acuerdo con los organizadores, la Cátedra Interuniversitaria de Paz surge como una plataforma sustentada en cinco ejes: ética, académica, pedagógica, institucional y pública, con el propósito de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la formación integral de las y los estudiantes.

En el acto protocolario participaron Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP; Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP; y Gonzalo Inguanzo Arteaga, director de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Con esta iniciativa, la BUAP y las instituciones participantes buscan consolidar un espacio permanente de reflexión, intercambio de experiencias y generación de propuestas que fortalezcan la cultura de paz desde las universidades y su vínculo con la sociedad.