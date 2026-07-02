La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) conmemoró el décimo aniversario del Laboratorio de Innovación y Materiales Aplicados (LIMA), un espacio que durante una década se ha consolidado como un referente en investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Durante la ceremonia, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna, destacó que el laboratorio se ha convertido en un puente entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, gracias a su visión estratégica y su compromiso con la generación de conocimiento al servicio de la sociedad.

Laboratorio LIMA fortalece la vinculación entre la BUAP, la industria y el gobierno

Martínez Laguna señaló que el LIMA también representa un ejemplo de colaboración entre la academia, la industria y el gobierno, al impulsar proyectos de innovación, transferencia de conocimiento y formación de recursos humanos especializados.

Por su parte, Jorge Raúl Cerna Cortez, coordinador del laboratorio y subdirector de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo), recordó que este espacio nació como el Centro Avanzado de Pruebas Analíticas No Destructivas, resultado de una alianza con Volkswagen de México.

Posteriormente amplió su campo de acción hacia otros sectores productivos, por lo que adoptó el nombre de Laboratorio de Innovación y Materiales Aplicados y, desde 2024, quedó integrado a la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento.

LIMA suma patentes, publicaciones científicas y servicios especializados en una década

Como parte del balance de sus primeros diez años, Cerna Cortez informó que el laboratorio ha desarrollado 13 artículos científicos, cinco capítulos de libro, seis solicitudes de patente y dos patentes otorgadas.

Además, ha contribuido a la elaboración de 21 tesis (14 de licenciatura, seis de maestría y una de doctorado), ha brindado más de mil 635 servicios especializados y ha colaborado con 40 empresas e instituciones, fortaleciendo la vinculación entre la universidad y el sector productivo.

BUAP conmemora el décimo aniversario del LIMA con conferencias y especialistas

Como parte de la celebración por el décimo aniversario del laboratorio, la BUAP organizó seis conferencias y una mesa de diálogo con expertos, donde se analizaron los avances y retos de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Al evento asistieron David Pinto Avendaño, titular de la DITCo; José Pablo Ríos Camacho, gerente del Laboratorio de Polímeros de Volkswagen de México, y Gabriela Esquina Arenas, encargada técnica del LIMA, quien presentó una reseña sobre la evolución de este laboratorio universitario.