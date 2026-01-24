Por medio de un video que compartió en redes sociales, Luis Torres, esposo de Lydia Valdivia, ofreció una disculpa por los hechos ocurrido en Puebla y señaló que todos tienen “derecho a saber qué pasó”.

“Me siento apenado, les ofrezco una disculpa. Que se esclarezca todo esta tema porque yo creo todos tenemos que saber qué fue lo que pasó" Luis Torres, esposo de Lydia Valdivia

Esposo de Lydia Valdivia ofrece disculpas por el caso; pide esclarecer los hechos

Luego de que Lydia Valdivia fue localizada con vida tras ser reportada como desaparecida, su esposo, Luis Torres, ofreció una disculpa por los hechos que se desataron alrededor del caso.

En su video, Luis Torres se dijo decepcionado por los hechos, en referencia a que él también habría sido engañado por su esposa, pues presuntamente le hizo creer que estaba embarazada.

Sin embargo, extendió un agradecimiento al gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, así como a la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Desaparecidos y a los agentes de campo que localizaron a su esposa.

💔#DECEPCINADO el esposo de Lidya Valdivia señala “Nos vieron la cara” Luis Torres, vuelve a ser la cara tras la orientación del falso embarazo y afirma también haber sido víctima del engaño y asegurando que él también fue víctima del engaño de su pareja. Pidió disculpas a la… pic.twitter.com/xcr5mfzyhY — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) January 24, 2026

Así lo dijo al resaltar la labor que se puso en marcha para dar con el paradero de Lydia Valdivia, lo que reconoció, fue pesado para todo el mundo, incluso para la comunidad de Apango y localidades vecinas que se sumaron.

Debido al respaldo que se le brindó para encontrar a su esposa, Luis Torres dijo sentirse apenado por el desenlace de los hechos, motivo por el cual también ofreció una disculpa y sentenció que es necesario saber qué pasó.

Cronología del caso Lydia Valdivia

El caso de Lydia Valdivia, la mujer de 28 años de edad que fue reportada como desaparecida y días más tarde localizada en buen estado de salud, ha generado polémica debido a los hechos que han ocurrido:

18 de enero de 2026: Lydia Valdivia Juárez es reportada como desaparecida en Puebla tras salir a una cita médica en Acajete, pues se reporta que estaba embarazada de nueve meses. Envió mensajes a su familia diciendo que dos hombres la seguían

19–21 de enero de 2026: Se realizan operativos de búsqueda y la noticia se viraliza en redes sociales y medios nacionales

22 de enero de 2026: La Fiscalía de Puebla confirma que Lydia fue localizada en Tepetixtla, Estado de México, caminando sola y en buen estado de salud. Se aclara que no estaba embarazada y que no fue víctima de secuestro.

23 de enero de 2026: Luis Torres, esposo de Lydia Valdivia, ofrece una disculpa por el caso y afirma que él también fue engañado, por lo que pide esclarecer los hechos