El alcalde de Tepeyahualco en Puebla, Said de Jesús Godos Luna, fue aprehendido el 4 de septiembre de 2026, acusado de abuso de autoridad y cohecho.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que su detención se dio para dar cumplimiento a un mandato judicial en su contra.

Alcalde de Tepeyahualco por MC es detenido por abuso de autoridad y cohecho

Con las elecciones 2024 ganadas, Said de Jesús Godos Luna fue electo por Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Tepeyahualco. Sin embargo, la FGE de Puebla informó su detención el 4 de septiembre.

La información oficial añade que Said de Jesús Godos Luna fue detenido en el municipio de San Juan Xiutetelco en Puebla, haciendo cumplir un mandato judicial en su contra.

Entre los detalles se conoce que el alcalde de Tepeyahualco es presuntamente responsable de “delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho”.

FGE de Puebla informa la detención de Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco. (fiscalia.puebla.gob)

Fueron las autoridades de San Juan Xiutetelco quienes realizaron las labores de investigación para ubicarlo en el municipio.

Es la segunda detención del alcalde de Tepeyahualco

La detención del alcalde Tepeyahualco el 4 de septiembre, es la segunda que este ha tenido y ambas siendo servidor público.

En junio de 2023, Said de Jesús Godos Luna fue detenido en su primer periodo como alcalde de Tepeyahualco, debido a que disparó un arma de fuego calibre 9mm al aire, durante la feria de Libres, Puebla.

En aquel momento, Luna fue tenido por la policía del municipio de Libres.

En este primer lapso de Said de Jesús Godos Luna como alcalde de Tepeyahualco, fue electo por el Partido Compromiso por Puebla (PCPP). Sin embargo, este partido perdió su registro en 2022 tras la elección.