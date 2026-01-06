A unos días de que Javier López Zavala fuese condenado a 60 años de prisión, la familia de Cecilia Monzón pidió que el feminicida de la activista sea trasladado del Centro de Reinserción Social de San Miguel.

Lo anterior, porque familiares de Cecilia Monzón han acusado que dicha prisión le ha otorgado privilegios a Javier López Zavala, por lo que piden sea enviado al penal de máxima seguridad Altiplano.

Hermana de Cecilia Monzón acusa privilegios en prisión de Javier López Zavala

En sus redes sociales, la hermana de Cecilia Monzón, Helena Monzón, dijo que fue testigo de un trato preferencial a Javier López Zavala por parte de un custodio.

Hermana de Cecilia Monzón acusa privilegios en prisión de Javier López Zavala (Captura de pantalla)

De acuerdo con la abogada y defensora de los derechos humanos, el hecho ocurrió durante una visita al penal, lo que encendió el debate sobre privilegios en el sistema penitenciario.

Justicia Para Cecilia Monzón Ahora que estuve por ahí, fui testigo de cómo algún “policía” de San Miguel le rinde pleitesía a Javier López.

Aunque Helena Monzón reconoció que no todos los custodios incurrirían en esas acciones, señaló que basta con que uno lo haga para evidenciar que, si alguien se atreve a hacerlo frente a ella, la situación puede ser grave.

No es la primera vez que la familia de Cecilia Monzón acusa privilegios al interior del penal poblano, pues ya hay quejas por comodidades y trato preferencial.

Sin embargo, estas acusaciones fueron rechazadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González.