Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla, Puebla, fue detenido este jueves 26 de noviembre durante un operativo entre fuerzas federales y estatales, debido a sus presuntos vínculos con Los Zúñiga.

La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que el arresto se realizó como parte de la Operación Enjambre.

Operativo Enjambre: Detienen a Eduardo Velázquez, alcalde de Atzitzintla, por presuntos nexos con Los Zúñiga

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció la detención de Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla, por su probable participación en los delitos de:

Secuestro exprés

Robo de vehículo agravado

Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla, detenido por presuntos vínculos con Los Zúñiga (@OHarfuch)

Como parte de la Operación Enjambre, se desplegó un operativo coordinado entre elementos de seguridad federal y estatal, que dio como resultado la detención del alcalde de Atzitzintla, en el estado de Puebla.

José Luis García, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, explicó que la captura deriva de las investigaciones contra Los Zúñiga, grupo criminal que opera en la región de Esperanza y en carreteras de Puebla-Veracruz.

Las indagatorias señalan que Los Zúñiga estarían relacionados con el robo de mercancías a vehículos de transporte de carga, así como con el secuestro exprés de operadores para exigir dinero a cambio de su liberación.

La captura de Eduardo Velázquez Medina se suma a las investigaciones contra otros funcionarios municipales señalados por posibles vínculos con Los Zúñiga, como el alcalde de Esperanza.