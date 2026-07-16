Los catedráticos e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, Arturo Olvera López e Iván Olmos Pineda, desarrollan el proyecto ZETZOHO-YUHMU Speech Dataset, un repositorio orientado al estudio de lenguas con pocos recursos y en riesgo de desaparición, como la lengua Yuhmu, una variante del otomí.

El conjunto de datos fue diseñado para apoyar investigaciones relacionadas con el reconocimiento automático del habla (ASR, por sus siglas en inglés) y el análisis de pronunciación en contextos donde existe información lingüística limitada.

La iniciativa busca generar herramientas que contribuyan al desarrollo tecnológico y a la preservación del patrimonio lingüístico de las comunidades indígenas de México.

Proyecto fortalece preservación de la lengua Yuhmu

El repositorio proporciona una base para el desarrollo de sistemas enfocados en la retroalimentación de la pronunciación durante los procesos de aprendizaje de idiomas, además de respaldar acciones de documentación y conservación de las lenguas originarias.

En el proyecto también participan Eric Ramos-Aguilar, Ricardo Ramos-Aguilar y Daniel Sánchez-Ruiz, investigadores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, campus Tlaxcala (UPIIT-IPN).

Los especialistas señalaron que la herramienta representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre lenguas indígenas que actualmente cuentan con una presencia limitada dentro de los repositorios tecnológicos y académicos.

Investigadores de la BUAP desarrollan repositorio de voz para preservar la lengua Yuhmu. (cortesía)

Repositorio estará disponible para la comunidad científica

El catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, Arturo Olvera López, destacó que el repositorio puede ser utilizado por especialistas que trabajan en proyectos de inteligencia artificial, lingüística computacional y procesamiento del lenguaje natural.

El repositorio es de libre acceso y puede ser de mucha utilidad para la comunidad que hace investigación relacionada al procesamiento del lenguaje natural considerando lenguas indígenas en México que actualmente están poco representadas respecto a la cantidad de personas hablantes de la lengua. Arturo Olvera López, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP

El proyecto ZETZOHO-YUHMU Speech Dataset busca convertirse en una herramienta de apoyo para investigadores interesados en el estudio de la lengua Yuhmu, así como en el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la preservación de las lenguas indígenas y al fortalecimiento de su presencia en entornos digitales.