La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) presenta la iniciativa “Arte por el Mar: Hilos de Marea”, un proyecto que combina pasarela, videomapping y escultura para promover la reflexión sobre la conservación del océano y el impacto ambiental de los residuos.

La actividad se realiza en colaboración con la Fundación Green Carson y el Acuario Michin Puebla, donde tendrá lugar el evento el próximo jueves 28 de mayo a las 17:30 horas. El acceso tendrá un costo de 150 pesos y estará abierto al público.

Arte, moda y reciclaje: BUAP promueve conciencia ambiental

En esta iniciativa participan 70 estudiantes, docentes, artistas y gestores culturales de las Facultades de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), Artes y de la Universidad para Adultos (UPA).

El programa contempla cinco piezas escultóricas, joyería, caracterización con maquillaje y cuatro propuestas de videomapping, todas enfocadas en la reutilización de materiales.

Además, se presentará danza contemporánea y una pasarela de moda sustentable, con diseños elaborados a partir de 200 prendas de mezclilla donadas y reutilizadas, así como piezas de joyería hechas con madera de desecho.

Las propuestas incluyen también escultura experimental e instalaciones visuales, desarrolladas mediante procesos de recuperación y transformación de materiales, reforzando el mensaje de responsabilidad ambiental.

Durante la rueda de prensa participaron representantes de las instituciones organizadoras, entre ellas integrantes de Fundación Green Carson, Acuario Michin, la UPA y la comunidad académica de la BUAP.