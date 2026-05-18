La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció que 99 programas educativos de nivel medio superior y superior contarán con ingreso directo para aspirantes registrados en el Proceso de Admisión 2026, medida que busca ampliar las oportunidades de acceso educativo en el estado.

Con esta decisión, miles de estudiantes ya no tendrán que presentar examen de admisión para determinadas preparatorias, bachilleratos y licenciaturas, siempre y cuando cumplan correctamente con el registro.

¿Qué carreras y preparatorias de la BUAP tendrán ingreso directo en 2026?

La BUAP informó que las y los aspirantes deberán imprimir el Formato de Asignación para verificar si el programa elegido forma parte de este esquema de acceso automático. Además, tendrán que cumplir con todos los requisitos y fechas establecidos en la convocatoria oficial de inscripción, la cual será publicada el próximo 18 de julio.

La convocatoria de inscripción de la BUAP será publicada el 18 de julio (cortesía)

Entre los programas beneficiados se encuentran opciones de nivel medio superior como el Bachillerato Internacional 5 de mayo, la Preparatoria a Distancia y diversos planteles ubicados en municipios del interior del estado.

En nivel superior, el ingreso aplicará para licenciaturas escolarizadas ofertadas en la capital poblana, así como complejos regionales ubicados en las zonas Centro, Sur, Norte, Mixteca y Nororiental.

La convocatoria de inscripción de la BUAP será publicada el 18 de julio (cortesía)

También se integran programas de modalidades mixta, semiescolarizada y a distancia, además de algunas carreras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La universidad aclaró que las y los aspirantes cuyos programas no estén contemplados dentro del esquema de admisión directa sí deberán presentar la evaluación programada para el próximo 20 de junio.

La convocatoria de inscripción de la BUAP será publicada el 18 de julio (cortesía)

Con esta estrategia, la BUAP busca reducir barreras de acceso y ampliar la cobertura educativa ante la alta demanda de estudiantes que buscan ingresar a preparatorias y licenciaturas públicas en Puebla.