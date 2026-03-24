La BUAP presentó el libro “La tierra que nos sueña: Historias de niñas, niños y jóvenes que migran”, una antología que reúne 13 historias de infancia migrante y que rinde homenaje a la antropóloga Valentina Glockner Fagetti.

La obra reconoce el legado de Glockner, quien transformó los estudios sobre infancia y migración en México y América Latina, al posicionar a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y políticos, más allá de visiones centradas en la vulnerabilidad.

BUAP visibiliza la infancia migrante con homenaje a Valentina Glockner

El libro fue presentado por las investigadoras Verónica Macías Andere, Rosalba Elizabeth Rivera Zúñiga y Karla Villaseñor Palma, y fue escrito por académicas, abogadas, escritoras y periodistas.

Durante la presentación, se destacó que este tipo de obras buscan generar conciencia y evitar que las decisiones sobre la vida de niñas y niños migrantes recaigan únicamente en los adultos.

Las autoras subrayaron que el texto no solo imagina y crea, sino que también visibiliza y denuncia, al tiempo que rinde homenaje tanto a la niñez migrante como a Glockner, quien impulsó que estas historias fueran escuchadas, escritas y difundidas para promover acciones de justicia y cuidado.

Por su parte, Karla Villaseñor Palma, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, destacó el enfoque humano de la obra:

Un rincón para dormir sin miedo, para aprender sin prisa, para imaginar un mundo distinto… quizá por eso este libro existe. Karla Villaseñor Palma, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

“Los colmillos del muertito”: terror rural con un niño vampiro mexicano

En el mismo evento también se presentó “Los colmillos del muertito”, libro ilustrado de la autora Lola Ancira, que narra la historia de un niño vampiro de origen otomí, una propuesta considerada innovadora en la literatura mexicana.

La obra se adentra en el terror rural, a través del personaje de Pablito, y explora temas universales como la vida y la muerte, el día y la noche, así como la bondad y la maldad.

El libro está inspirado en “La voz de la sangre”, de Gabriela Rábago Palafox, obra que influyó en la creación del personaje principal.

Lola Ancira, quien obtuvo Mención Honorífica en el XLIX Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés en 2020, explicó que su obra también reflexiona sobre abrazar lo monstruoso como parte de lo propio, con un final abierto a la interpretación del lector.

BUAP visibiliza migración infantil y literatura de terror con nuevos libros. (Cortesía)

Con estas presentaciones, la BUAP reafirma su papel como un espacio que impulsa la reflexión social y la diversidad literaria, desde la visibilización de la infancia migrante hasta nuevas propuestas narrativas en el género del terror.