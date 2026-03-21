La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inauguró una nueva edición de su feria del libro, un encuentro cultural que busca visibilizar el talento universitario a través del arte, la literatura y el pensamiento contemporáneo. El evento se realiza del 20 al 29 de marzo en el histórico Edificio Carolino, donde se espera la asistencia de más de 10 mil 500 personas.

Feria del libro BUAP impulsa el talento y la diversidad cultural

Con la participación de 250 sellos editoriales, 400 invitados especiales y un total de 416 actividades distribuidas en nueve foros, la feria se posiciona como uno de los espacios culturales más relevantes en Puebla.

La programación incluye temas como movimientos sociales, género, feminismo, literatura contemporánea, poesía y lenguajes escénicos, lo que permite ofrecer una agenda diversa y acorde con los debates actuales.

Durante la inauguración, la rectora Lilia Cedillo Ramírez subrayó el valor de la lectura como una herramienta transformadora en la vida de las personas. Destacó que los libros no solo acompañan, sino que también permiten imaginar, reflexionar y encontrar respuestas en momentos complejos.

La BUAP celebra su Feria del Libro 2026 del 20 al 29 de marzo (cortesía)

Por su parte, Fritz Glockner Corte resaltó la importancia de la palabra como un elemento que distingue al ser humano, capaz de generar pensamiento crítico, emoción y creatividad. En ese sentido, señaló que una feria del libro representa una oportunidad para llevar ese universo literario a nuevos espacios y públicos.

En el evento inaugural también participaron autoridades universitarias como Rosalinda Merino Calderón, Mary Kriss Parra Górriz y Juan Antonio Cruz Moctezuma, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer estos espacios para la difusión cultural.

Con esta iniciativa, la BUAP reafirma su papel como promotora de la cultura y el conocimiento, al abrir sus puertas a estudiantes, académicos y público en general para compartir experiencias que fomenten la lectura, el diálogo y la creatividad.